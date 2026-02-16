Neymar czaruje w Brazylii. Wielki powrót po kontuzji

Santos rozbił rywali. Neymar wrócił na boisko
Neymar przez wiele lat występował w barwach FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain. Stary Kontynent opuścił w 2023 roku, przenosząc się do Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal zapłaciło za Brazylijczyka 90 milionów euro. Na początku ubiegłego roku doświadczony napastnik wrócił do ojczyzny, podpisując roczną umowę z Santos FC. W grudniu 34-latek zdecydował się przedłużyć kontrakt z utytułowanym klubem.
Końcówka ubiegłego roku nie była dla Neymara udana. Doznał kontuzji kolana, która wykluczyła z gry na wiele tygodni. W niedzielę wrócił jednak na boisko w meczu przeciwko Velo Clube w ramach ósmej kolejki rozgrywek Campeonato Paulista.
Brazylijczyk pojawił się na murawie po przerwie i zaznaczył swoją obecność. W 82. minucie zanotował asystę przy trafieniu Gabriela, przyczyniając się do efektownego zwycięstwa swojej drużyny (6:0). Zespół prowadzony przez Juan Pablo Vojvodę zajmuje odległe 18. miejsce w brazylijskiej Serie A i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie.
Neymar liczy, że dobra forma pozwoli mu wrócić do reprezentacji Brazylii i znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Do tej pory w barwach Canarinhos rozegrał 128 spotkań i zdobył 79 bramek. Nadchodzący mundial może być dla niego czwartym w karierze.