Neymar przeszedł samego siebie! Niesamowity gol z rzutu rożnego [WIDEO]

Neymar popisał się umiejętnościami technicznymi, zdobywając bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Brazylijczyk do swoich statystyk dołożył jeszcze dwie asysty. Santos wygrał z Interem de Limeira (3:0).

Gol bezpośrednio z rzutu rożnego, Neymar uciszył kibiców Interu

Santos w niedzielę wieczorem udał się na wyjazdowe spotkanie z Interem de Limeira w ramach 12. kolejki brazylijskiej Campeonato Paulista. Przyjezdni nie mieli większych problemów ze zdobyciem kompletu punktów, wygrywając z ostatnią drużyną ligi (3:0).

Wszystko rozstrzygnęło się tak naprawdę już w pierwszej połowie. Worek z bramkami w 9. minucie otworzył Tiquinho Soares, który wykończył strzałem celne dośrodkowanie Neymara z rzutu rożnego. Drugiego gola kibice zobaczyli w 27. minucie, a na listę strzelców wpisał się były gwiazdor FC Barcelony i Paris Saint-Germain.

Neymar podszedł do futbolówki ustawionej w rogu boiska, a w międzyczasie wykonywał gesty w kierunku kibiców rywali. Brazylijczyk dawał im do zrozumienia, żeby byli gwizdali w jego stronę jeszcze głośniej. Odpowiedzią na gwizdy fanów Interu było efektowne trafienie z rzutu rożnego. Neymar uderzył na długi słupek i wkręcił futbolówkę z narożnika bezpośrednio do siatki.

UGASUAGSDUASGDUAGSUDGA O NEYMAR METEU UM GOL OLÍMPICO! O ADM TÁ COMPLETAMENTE MALUCO! NÃO É POSSÍVEL! KKKKKKKKKKKKKK #Paulistão2025 pic.twitter.com/8S3vby2Npk — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

Dla Neymara był to 6. występ w barwach Santosu. Łącznie od powrotu do klubu zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Santos po meczu z Interem de Limeira wywalczył awans do ćwierćfinału Campeonato Paulista, gdzie zagra z RB Bragantino.