Mourinho zaskoczył wyznaniem. Przeszedł wielką przemianę

Jose Mourinho przy okazji meczu Chelsea - Benfica udzielił wywiadu dla oficjalnej strony UEFA. Portugalczyk zdradził, że przeszedł przemianę. Teraz nie myśli tylko o sobie, ale głównie o innych.

Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho się zmienił. „Jestem w piłce, żeby pomagać innym”

Jose Mourinho niedawno został nowym trenerem Benfiki. Oznacza to, że po ponad pięciu latach ponownie poprowadzi drużynę w Lidze Mistrzów. Ostatni raz w najważniejszych rozgrywkach europejskich pucharów brał udział w sezonie 2019/2020 prowadzać Tottenham.

We wtorek (30 września) Benfica zmierzy się na wyjeździe z Chelsea. Z tej okazji serwis UEFA.com przeprowadził wywiad z Mourinho, poruszając kilka ciekawych wątków. Jednym z nich była przemiana The Special One, który zdradził, że teraz jest w futbolu nie po to, aby pomagać sobie, ale innym. Jak sam mówi, czuje się bardziej altruistą, chcąc pomagać wszystkim dookoła.

– Dziś jestem lepszy, niż byłem wcześniej. Uważam, że trener staje się lepszy po przejściu przez wiele doświadczeń. Główna różnica, którą dostrzegam w sobie, polega na tym, że być może na początku byłem bardziej skoncentrowany na sobie, a zmieniłem się w taki sposób, że czuję się bardziej altruistyczny. Mam wrażenie, że jestem w piłce nożnej po to, aby pomagać innym, a nie sobie – powiedział Jose Mourinho.

Mourinho poruszył także kwestie opinii, jakie ludzie związani z piłką czy kibice wyrobili sobie o nim na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Portugalczyk, choć w przeszłości mówił o sobie „The Special One” przyznał, że nigdy nie uważał się za geniusza.

– Nigdy nie uważałem siebie za geniusza. Za prowokatora – być może trochę, ale nigdy za diabła. Oczywiście, zawsze czułem, że mam naturalne zdolności, które rozwinąłem, aby być dobrym trenerem – tak jak wielu wielkich piłkarzy – dodał w rozmowie z serwisem UEFA.com