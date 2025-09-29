Mourinho zaskoczył wyznaniem. Przeszedł wielką przemianę

18:11, 29. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  uefa.com

Jose Mourinho przy okazji meczu Chelsea - Benfica udzielił wywiadu dla oficjalnej strony UEFA. Portugalczyk zdradził, że przeszedł przemianę. Teraz nie myśli tylko o sobie, ale głównie o innych.

Jose Mourinho
Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho się zmienił. „Jestem w piłce, żeby pomagać innym”

Jose Mourinho niedawno został nowym trenerem Benfiki. Oznacza to, że po ponad pięciu latach ponownie poprowadzi drużynę w Lidze Mistrzów. Ostatni raz w najważniejszych rozgrywkach europejskich pucharów brał udział w sezonie 2019/2020 prowadzać Tottenham.

We wtorek (30 września) Benfica zmierzy się na wyjeździe z Chelsea. Z tej okazji serwis UEFA.com przeprowadził wywiad z Mourinho, poruszając kilka ciekawych wątków. Jednym z nich była przemiana The Special One, który zdradził, że teraz jest w futbolu nie po to, aby pomagać sobie, ale innym. Jak sam mówi, czuje się bardziej altruistą, chcąc pomagać wszystkim dookoła.

Dziś jestem lepszy, niż byłem wcześniej. Uważam, że trener staje się lepszy po przejściu przez wiele doświadczeń. Główna różnica, którą dostrzegam w sobie, polega na tym, że być może na początku byłem bardziej skoncentrowany na sobie, a zmieniłem się w taki sposób, że czuję się bardziej altruistyczny. Mam wrażenie, że jestem w piłce nożnej po to, aby pomagać innym, a nie sobie – powiedział Jose Mourinho.

Mourinho poruszył także kwestie opinii, jakie ludzie związani z piłką czy kibice wyrobili sobie o nim na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Portugalczyk, choć w przeszłości mówił o sobie „The Special One” przyznał, że nigdy nie uważał się za geniusza.

Nigdy nie uważałem siebie za geniusza. Za prowokatora – być może trochę, ale nigdy za diabła. Oczywiście, zawsze czułem, że mam naturalne zdolności, które rozwinąłem, aby być dobrym trenerem – tak jak wielu wielkich piłkarzy – dodał w rozmowie z serwisem UEFA.com

