Mourinho mógł pracować w Porto?! Villas-Boas mówi wprost

Jose Mourinho nie tak dawno został trenerem Benfiki. Andre Villas-Boas w rozmowie z Cabine Desportiva został zapytany, czy FC Porto miało szansę zatrudnić Portugalczyka. Odpowiedź była stanowcza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

W tej chwili jest rywalem Porto – mówi Villias-Boas o Mourinho

Jose Mourinho po odpadnięciu w eliminacjach Ligi Mistrzów został zwolniony z funkcji trenera Fenerbahce. Na bezrobociu spędził jedynie nieco ponad dwa tygodnie. Kilka dni temu został nowym szkoleniowcem Benfiki, do której powrócił po 25 latach przerwy.

W swoim debiucie odniósł pewne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe AFS (3:0). W najbliższym czasie czeka go rywalizacja w lidze z Rio Ave i Gil Vicente. Ponadto po latach wróci do Londynu, gdzie zmierzy się w Lidze Mistrzów z Chelsea, gdzie kiedyś pracował.

Mourinho w Portugalii kojarzony jest głównie z pracy w FC Porto. To właśnie z drużyną Smoków osiągał największe sukcesy jak m.in. triumf w Lidze Mistrzów. W rozmowie z Cabine Desportiva o dołączeniu The Special One do Benfiki opowiedział Andre Villas-Boas, czyli prezes Porto, a także były asystent 62-letniego szkoleniowca.

– Nie, w żadnym wypadku i absolutnie nie. To nigdy nie było opcją [dla FC Porto]. Jose Mourinho ma historię z FC Porto, która na zawsze pozostanie wieczna. On sam również mógłby być wieczny w FC Porto, ale przede wszystkim jest profesjonalistą w świecie futbolu i musi podejmować swoje decyzje oraz podążać własną drogą – powiedział Andre Villas-Boas, prezes klubu.

– W tej chwili jest rywalem FC Porto, jest trenerem Benfiki. Historia FC Porto stała się także wielka dzięki zwycięstwom nad największym rywalem. W tym sensie Jose Mourinho będzie miał takie przyjęcie, jakie ma trener naszego największego rywala – dodał.

– To nie był telefon, to była jedynie wiadomość, w której poinformował mnie, że zostanie trenerem naszego rywala. Od tego momentu nie mogę mu życzyć powodzenia. To jest jego życiowe przeznaczenie. Moja odpowiedź brzmiała: „to jest twoje życiowe przeznaczenie” – zdradził prezes FC Porto w rozmowie z Cabine Desportiva.