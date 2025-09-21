Benzema może wrócić do Europy. To byłby transferowy hit

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema przymierzany do Benfiki

Jose Mourinho został zwolniony w sierpniu z Fenerbahce po tym, jak nie zdołał awansować z tureckim gigantem do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wydawało się, że portugalski trener będzie musiał dłużej poczekać na kolejną szansę, lecz pojawiła się atrakcyjna oferta z Benfiki Lizbona. The Special One postanowił wrócić tym samym do portugalskiego klubu po 25 latach.

Według doniesień dziennikarza Ekrema Konura, Mourinho rozważa sprowadzenie do lizbońskiego zespołu Karima Benzemy. Francuski napastnik od ponad dwóch lat reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Ittihad. Wcześniej błyszczał w Realu Madryt, z którym wspólnie z Mourinho zdobył m.in. mistrzostwo Hiszpanii w 2012 roku. W barwach Królewskich zdobywca Złotej Piłki strzelił 354 gole.

Transfer do Benfiki wymagałby od Benzemy znacznej obniżki wynagrodzenia. Obecny kontrakt snajpera obowiązuje do czerwca 2026 roku. Al-Ittihad może sprzedać Benzemę w najbliższym oknie transferowym za kwotę w granicach 5-7 mln euro. Saudyjczycy nie chcą stracić swojego napastnika za darmo.

Co ciekawe, Benfica nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami Benzemy. Francuskie drużyny oraz zespoły z Major League Soccer również monitorują sytuację, co może wpłynąć na decyzję napastnika. W obecnym sezonie Benzema strzelił trzy gole w dwóch meczach.