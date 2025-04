Moder znowu zachwycił! Van Persie nie może wyjść z podziwu

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Jest dla nas absolutnie kluczowym zawodnikiem – mówi Van Persie

Feyenoord, choć przed meczem nie był uznawany przez bukmacherów za faworyta, zdobył komplet punktów w konfrontacji z AZ Alkmaar. Wicemistrz Holandii wygrał na wyjeździe (1:0), po golu samobójczym w 32. minucie. Piłkę do własnej bramki skierował Zico Buurmeester.

Przez dziewięćdziesiąt minut mogliśmy oglądać na boisku Jakuba Modera. Reprezentant Polski miał 46 kontaktów z piłką, 21 celnych podań, a także wygrał 3 z 4 pojedynków o piłkę. Do tego dwukrotnie był faulowany oraz dwanaście razy tracił futbolówkę.

Z występu Modera zadowolony był Robin van Persie. Trener Feyenoordu po raz kolejny zachwycał się polskim piłkarzem. Były legendarny piłkarz zdradził, że 25-latek jest kluczowym piłkarzem w jego drużynie. Dodatkowo doceniał go w kilku aspektach jak m.in. forma fizyczna, ustawienie w defensywie czy wyczucie przestrzeni. To nie pierwszy raz, gdy van Persie mówi o Moderze w samych superlatywach.

– Jest dla nas absolutnie kluczowym zawodnikiem. W defensywie świetnie się ustawia, potrafi stawić czoła każdemu rywalowi. W momencie, gdy mamy piłkę, pokazuje ogromną odwagę – zawsze chce ją mieć, potrafi utrzymać się przy niej i świetnie nią operuje. Ma niesamowite wyczucie przestrzeni – wie, gdzie ona jest i gdzie za chwilę się pojawi – powiedział Robin van Persie, cytowany przez portal 1908.nl.

– Do tego jest w znakomitej formie fizycznej. Gra praktycznie wszystko, co tylko się da. I za każdym razem mam z tyłu głowy myśl, że dobrze byłoby dać mu trochę odpoczynku, bo wkłada w każdy mecz i każdą jednostkę treningową naprawdę ogrom pracy. To prawdziwy lider, wojownik – taki zawodnik, na którym zawsze można polegać – zachwycał się Moderem trener Feyenoordu.