Messi w roli głównej. Dublet w szalonym meczu MLS [WIDEO]

Inter Miami osiągnął pierwsze zwycięstwo w tym sezonie MLS. Po szalonym meczu wygrał z Orlando City 4-2, a dublet w tej rywalizacji zaliczył Leo Messi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi twarzą comebacku Interu Miami

Inter Miami na inaugurację sezonu zasadniczego Major League Soccer przegrał z Los Angeles FC aż 0-3. W drugiej kolejce również zapowiadało się na sensacyjną porażkę, bowiem do przerwy Orlando City prowadziło przed swoją publicznością dwoma bramkami. Gospodarze byli tego dnia bardzo skuteczni, choć to Inter miał optyczną przewagę na murawie.

Po zmianie stron sytuacja kompletnie się odmieniła. Inter ruszył do odrabiania strat, a w roli głównej wystąpił Leo Messi. Kontaktowego gola zdobył Mateo Silvetti. Kilka minut później na tablicy wyników widniał już remis 2-2. Messi uderzył z linii pola karnego, kompletnie zaskakując bramkarza rywali.

Classic Messi 😱



First goal of 2026 is a beauty! pic.twitter.com/5LcTqqjesM — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Przez kilkanaście kolejnych minut utrzymywał się rezultat remisowy. Dopiero w samej końcówce Inter Miami przechylił szalę rywalizacji na swoją korzyść. W 85. minucie gola zdobył Telasco Segovia, a w doliczonym czasie gry wynik na 4-2 ustalił Messi, tym razem trafiając do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Zaskoczył rywali płaskim strzałem.

Argentyńczyk potwierdza, że dalej jest w wysokiej formie. Trwający sezon pomoże mu się odpowiednio przygotować do nadchodzących mistrzostw świata, na których oczywiście wystąpi.