fot. Imago/Xinhua Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi zdobył w poniedziałek swoją ósmą Złotą Piłkę

O nagrodę do samego końca rywalizował z Erlingiem Haalandem

Lothar Matthaeus uważa, że na to wyróżnienie bardziej zasłużył Norweg

“Wygrał niezasłużenie”

W poniedziałek Leo Messi po raz ósmy w karierze zdobył Złotą Piłkę, śrubując tym samym rekord ustanowiony wcześniej przez siebie rekord. Tym razem nagroda obejmowała sezon 2022/2023, w trakcie którego Argentyńczyk wspólnie ze swoją reprezentacją zdobył mistrzostwo świata, będąc przy tym najlepszym piłkarzem całego mundialu w Katarze.

O końcowy triumf w plebiscycie Messi rywalizował głównie z Erlingiem Haalandem, który z Manchesterem City sięgnął po potrójną koronę. Był on również najlepszym strzelcem Premier League i Ligi Mistrzów, w efekcie czego dla wielu to on powinien po raz pierwszy stać się posiadaczem Złotej Piłki.

Decyzyjni uznali, że zdobycie mistrzostwa świata w tym konkretnym sezonie było kluczowe dla końcowych wyników. Z wyborem nie zgadza się legenda niemieckiej piłki Lothar Matthaeus. Pomimo ogromnej sympatii do Messiego uważa, że to właśnie Haaland zasłużył bardziej na to prestiżowe wyróżnienie.

– Messi wygrał niezasłużenie. W ciągu całego roku Haaland prezentował się lepiej niż on. To jednak pokazuje, że mistrzostwa świata liczą się bardziej niż cokolwiek innego. Ale to niesprawiedliwe. Wybór Messiego uważam za farsę, mimo że jestem jego fanem. Na wygraną zasłużył Haaland – powiedział.

