Pietuszewski to nieprzypadkowy talent. Konkretna opinia o graczu Porto

Oskar Pietuszewski zmienił barwy klubowe i tej zimy zasilił szeregi FC Porto. Tymczasem ostatnio na temat młodego zawodnika ciekawą wypowiedzią podzielił się Marek Wasiluk.

Marek Wasiluk o Oskarze Pietuszewskim

Oskar Pietuszewski w trakcie trwającego okna transferowego oficjalnie został zawodnikiem FC Porto. Chociaż do końca o piłkarza walczył inny klub. Jagiellonia Białystok finalnie na transakcji z udziałem młodzieżowego reprezentanta Polski, według informacji medialnych, zarobiła 10 milionów euro. Tymczasem w rozmowie z Foot Truckiem interesującej wypowiedzi na temat zawodnika udzielił członek sztabu szkoleniowego Legii Warszawa.

– Prosił, by wystawiać go na innych pozycjach. Mówił: „Trenerze, ja na szóstce będę najlepszy”. Zagrał tam i był świetny – mówił Marek Wasiluk w rozmowie z Kubą Polkowskim.

– Bardzo dojrzał pod kątem mentalnym. Można z nim było rozmawiać tak jak z dorosłym – zaznaczył trener.

– Uważałem, że w mistrzowskim sezonie Jagiellonii, kiedy miał 15 lat, był w stanie zadebiutować w pierwszym zespole – dodał Wasiluk.

Pietuszewski aktualnie tworzy polską kolonię w ekipie z Estádio do Dragao. Oprócz młodego zawodnika barwy Smoków reprezentują również Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. FC Porto jest obecnie liderem ligi portugalskiej z 49 punktami na koncie. Drugi Sporting wyprzedza o siedem oczek.

Sześciokrotny młodzieżowy reprezentant Polski U-21 zaliczył w tej kampanii jak na razie 31 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich dwa gole oraz zanotował dwie asysty.