Roma wykonała pierwszy krok. Znany Włoch bliżej powrotu do Serie A

AS Roma ma ambitny plan, aby tej zimy wzmocnić się w ofensywie. Konkretny ruch w tym kierunku wykonali już działacze rzymskiego klubu, o czym donosi dziennikarz Matteo Moretto.

AS Roma ruszyła po Giacomo Raspadoriego

AS Roma w trakcie zimowej sesji transferowej planuje wzmocnić się w ataku. W związku z tym sternicy Giallorossich wzięli pod lupę jednego z graczy Atletico Madryt, mającego duże doświadczenie z gry we Włoszech. Informacje na temat planów Romy przekazał dziennikarz Matteo Moretto.

Źródło przekonuje, że dyrektor sportowy ekipy z Rzymu Frederic Massara, spotkał się ostatnio w Mediolanie z pełnomocnikami Giacomo Raspadoriego. Włoski klub ma plan, aby osiągnąć pełne porozumienie w sprawie pozyskania zawodnika.

Roma wydaje się bardzo zdeterminowana, aby sprowadzić 45-krotnego reprezentanta Włoch. Niewykluczone, że docelowo Raspadori mógłby być w stołecznej ekipie alternatywą dla Paulo Dybali. Jasne jest jednak, że nie tylko Giallorossi chcą mieć piłkarza u siebie. W mediach pojawiały się już doniesienia, że zawodnikiem interesują się również SSC Napoli oraz Lazio.

Raspadori trafił do zespołu z Wanda Metropolitano w sierpniu 2025 roku z SSC Napoli. Przedstawiciel ligi hiszpańskiej wyłożył wówczas na tę transakcję 22 miliony euro. Piłkarz wcześniej bronił też barw Sassuolo.

W tej kampanii Raspadori rozegrał jak na razie 15 meczów. Strzelił w nich dwa gole oraz zaliczył trzy asysty. Gdyby transakcja z udziałem Włocha doszła do skutku, mógłby on rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Artemem Dovbykiem czy Matiasem Soule.