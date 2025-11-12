Ile zarabia Leo Messi? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

Leo Messi w 2023 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu kontynuuje grę dla Interu Miami. Tyle obecnie zarabia Argentyńczyk.

fot. Yaroslav Sabitov/YES Market Media Na zdjęciu: Leo Messi

Ile zarabia Leo Messi w Interze Miami?

Leo Messi większość piłkarskiej kariery spędził w Barcelonie, która w 2021 roku musiała go pożegnać. Zaliczył wówczas dwuletni epizod w Paris Saint-Germain, czego nie będzie dobrze wspominał. Od 2023 roku jest natomiast piłkarzem Interu Miami, a niedawno przedłużył umowę. Dobrze czuje się w Stanach Zjednoczonych i drużynie, w której występują też Luis Suarez czy Jordi Alba.

W ramach umowy z Interem Miami Messi zarabia rocznie około 52 miliony euro. Nie jest to kwota na miarę Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Wynika to chociażby z przepisów w Stanach Zjednoczonych, które są dość restrykcyjne w kwestii finansowania zawodników. Messi nadrabia tę stratę olbrzymimi bonusami z tytułu umów sponsorskich i wykorzystywania wizerunku do celów reklamowych.

Ile zarabia Leo Messi na minutę, godzinę, dzień i tydzień?

Jeśli więc Leo Messi zarabia około 52 miliony euro w Interze Miami rocznie, to miesięcznie daje mu to 4,3 miliona euro. Z kolei w przeliczeniu na tydzień równy milion euro, a dziennie około 142 tysięcy euro. Tym samym oznacza to, że każdej godziny na jego konto wpływa 5,9 tysięcy euro, a w minutę dostaje niemal 100 euro.

Leo Messi – zarobki w Barcelonie

52 mln euro rocznie

4,3 mln euro miesięcznie

1 mln euro tygodniowo

142 tys. euro dziennie

5,9 tys. euro na godzinę

99 euro na minutę

1,64 euro na sekundę

Ile zarabia Messi za mecz?

Kalendarz rozgrywek w Stanach Zjednoczonych jest napięty, więc Leo Messi rocznie może rozegrać nawet 45 spotkań w barwach Interu Miami. Przeliczając jego podstawową pensję na liczbę występów, za jeden mecz Messi zarabia około 1,15 mln euro.

Zarobki Messiego względem innych piłkarzy

Leo Messi ma oczywiście mnóstwo umów sponsorskich, a jego wizerunek wykorzystują największe marki na świecie, ale podstawowa pensja w Interze Miami nie jest największa. Argentyńczyk zarabia zdecydowanie mniej od Cristiano Ronaldo, który w Arabii Saudyjskiej inkasuje aż 200 milionów euro. Lepsze pieniądze w Realu Madryt otrzymuje również Kylian Mbappe.

Kontrakt Messiego, kiedy wygasa?

Leo Messi zapewne nie spodziewał się, że tak długo pozostanie w Stanach Zjednoczonych. Regularnie jest łączony z powrotem do Europy, a kibice Barcelony chcieliby jeszcze raz zobaczyć go w barwach klubu. Niedawno Argentyńczyk związał się z Interem Miami nową umową i nie myśli o odejściu. Ta współpraca ma trwać do grudnia 2028 roku.