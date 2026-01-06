Erik ten Hag wrócił do pracy. Obrał zaskakujący kierunek

Erik ten Hag wrócił do pracy po półrocznej przerwie. 55-letni Holender, znany z trenowania Manchesteru United, Bayeru Leverkusen czy Ajaksu Amsterdam, niespodziewanie został mianowany dyrektorem technicznym Twente Enschede.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Oficjalnie: Erik ten Hag dyrektorem technicznym Twente

FC Twente Enschede poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu Erika ten Haga na stanowisku dyrektora technicznego. 55-letni Holender, do tej pory kojarzony głównie z pracy trenerskiej, tym razem spróbuje swoich sił w zupełnie innej roli. Były szkoleniowiec Manchesteru United związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku.

Ten Hag przez ostatnie miesiące pozostawał bez pracy, a jego powrót do futbolu następuje w strukturach klubu, z którym jest bardzo dobrze zaznajomiony. Dla Holendra jest to bowiem sentymentalny powrót do Enschede, gdzie w przeszłości pracował z juniorami i pełnił rolę asystenta trenera pierwszej drużyny.

W nowej funkcji Erik ten Hag będzie odpowiadał za długoterminową wizję sportową Twente oraz spójność rozwoju całego projektu. Do jego obowiązków należeć będzie nadzór nad infrastrukturą techniczną, procesami rekrutacyjnymi, rozwojem młodych talentów, a także wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Holenderski menedżer jest najbardziej znany z pracy szkoleniowej, a największe sukcesy odnosił w Ajaksie Amsterdam. Z ekipą z Johan Cruyff Areny zdobył trzy mistrzostwa Eredivisie i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Prowadził również Manchester United oraz Bayer Leverkusen, który był jego ostatnim miejscem pracy. W ekipie Aptekarzy pracował od lipca do września 2025 roku, notując bardzo rozczarowujące wyniki.