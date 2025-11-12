Erik ten Hag podjął decyzję ws. powrotu do Ajaksu

Ajax Amsterdam zwolnił niedawno trenera. Wśród potencjalnych następców wymieniany był Erik ten Hag. Z informacji serwisu NOS.nl wynika, że Holender nie jest zainteresowany powrotem do klubu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag odrzucił możliwość pracy w Ajaksie

Erik ten Hag to postać, którą w Ajaksie Amsterdam wspominają bardzo dobrze. Holender odpowiadał za wyniki klubu w latach 2017-2022, trzykrotnie sięgając po mistrzostwo Eredivisie i doprowadzając zespół do półfinału Ligi Mistrzów. „Godenzonen”, czyli Synowie Bogów aktualnie borykają się z dużym kryzysem. Od lat nie są w stanie zdobyć tytułu, a w tym sezonie osiągają przeciętne wyniki.

Z racji faktu, że drużyna zajmuje dopiero 4. miejsce w lidze ze stratą 11 punktów do lidera, pracę stracił John Heitinga. Ostatnio w tamtejszej prasie można było przeczytać, że faworytem do przejęcia zespołu jest nie kto inny jak Erik ten Hag.

Wychodzi jednak na to, że 54-latek nie zamierza wracać do Ajaksu. Z informacji serwisu nos.nl wynika, że Erik ten Hag nie jest zainteresowany powrotem na Johan Cruyff Arena. Holendrzy muszą więc szukać dalej nowego szkoleniowca.

Ten Hag, choć jest bezrobotny, na brak zainteresowania narzekać nie może. Oprócz byłego pracodawcy pojawiały się plotki, że może wrócić do Premier League. Na wyspach o jego zatrudnieniu myślał Wolverhampton. Ostatnim klubem, który prowadził był Bayer Leverkusen, lecz w Bundeslidze prowadził Aptekarzy w dwóch meczach, po czym został zwolniony.