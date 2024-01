Superpuchar Hiszpanii między Realem Madryt a FC Barcelona obfituje w grad goli. W 39. minucie Junior Vinius kompletował hat-tricka, tym razem trafiając do siatki Dumy Katalonii z rzutu karnego.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Vinicius

Junior Vinicius rozgrywa kapitalny mecz przeciwko Barcelonie

Brazylijczyk skompletował w pierwszej połowie hat-tricka

Barcelona odpowiedziała tylko golem Lewandowskiego

Kapitalny występ napastnika Realu Madryt

Junior Vinicius błyszczy w niedzielny wieczór formą i skutecznością. Zawodnik Realu Madryt strzelił dwa gole w pierwszych dziesięciu minutach spotkania. Później bramką kontaktową odpowiedział napastnik Barcelony, Robert Lewandowski. Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało jednak ponownie do Brazylijczyka.

🎩 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒𝐀 𝐉𝐔𝐍𝐈𝐎𝐑𝐀! 🎩



🇧🇷🤙 Brazylijczyk kompletuje hat-tricka w pierwszej połowie finału Superpucharu Hiszpanii! ⚽️⚽️⚽️ #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/4Hh9GSUYzv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 14, 2024

Junior Vinicius wykorzystał w 39. minucie rzut karny podyktowany za faul na nim samym, jaki popełnił Ronald Araujo.

Trafienie to stawia w niezwykle trudnej sytuację Barcelonę. By wrócić do meczu Katalończycy będą musieli zdobyć po przerwie przynajmniej dwa gole. W przypadku remisu po 90 minutach zarządzona zostanie dogrywka.

