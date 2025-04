Kto sięgnie po Złotą Piłkę? Cafu wskazał faworyta

Złota Piłka 2025 zostanie przyznana na przełomie października i listopada. Tymczasem już trwa dyskusja, kto powinien sięgnąć po zagrodę. Cafu, na łamach "Cadena SER", przyznał, że wyróżnienie powinno trafić do Raphinhi z FC Barcelony.

Cafu: Raphinha zasługuje na Złotą Piłkę

Sezon wchodzi w kluczową fazę. W mediach natomiast coraz częściej mówi się o Złotej Piłce 2025. Na przełomie października i listopada zostaną przyznane nagrody dla najlepszych zawodników na świecie, zatem pozostało jeszcze mnóstwo czasu, aby zawodnicy w przewidywaniach zamieniali się miejscami w plebiscycie.

Tymczasem w rozmowie z „Cadena SER” temat Złotej Piłki 2025 poruszył Cafu. Legendarny brazylijski obrońca wskazał swojego faworyta. Były gracz AC Milanu uważa, że nagroda powinna trafić do rąk Raphinhi z FC Barcelony. 28-latek rozgrywa kapitalny sezon i według wielu portali jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w plebiscycie.

– Uważam, że Raphinha zasługuję na tę nagrodę. Musimy być szczerzy, Raphinha, ze względu na liczby, które ma, na rekordy, które bije w Barcelonie i ze względu na wszystko, co robi w Barcelonie. Myślę, że w tym roku liczby mówią, że to on zasługuje na Złotą Piłkę. Bez wątpienia powinien ją wygrać. Jego największym rywalem w wyścigu o tę nagrodę jest Mohamed Salah – powiedział Cafu.

Raphinha w obecnym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce FC Barcelony. Statystyki 28-latka są wyjątkowe. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 30 trafień oraz 23 asysty. Wiele się mówi, że Brazylijczyk latem może opuścić Dumę Katalonii, bowiem zainteresowanie jego osobą wyrażają kluby Premier League.