Były trener Widzewa Łódź stracił pracę! Koszmarny bilans

09:22, 24. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  nkosijek.hr

Żeljko Sopić nie jest już trenerem chorwackiego NK Osijek. W poniedziałek 23 lutego klub ogłosił rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. W trzynastu meczach odniósł jedno zwycięstwo.

Stadion Widzewa Łódź
Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Żeljko Sopić bez klubu! NK Osijek stracił cierpliwość

Żeljko Sopić od marca do sierpnia 2025 roku odpowiadał za wyniki Widzewa Łódź. Jego przygoda w Ekstraklasie nie potoczyła się jednak tak, jak tego oczekiwał zarówno on sam, jak i kibice oraz zarząd. Bilans chorwackiego szkoleniowca to 15 meczów, 5 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek. W efekcie został zwolniony po 6. kolejce bieżącego sezonu. Na bezrobociu spędził tylko dwa miesiące.

Pod koniec października ogłoszono, że Sopić przejął zespół NK Osijek. W rodzimej lidze pracował jeszcze krócej niż w Polsce. Co więcej, poszło mu o wiele gorzej w porównaniu do wyników, jakie osiągał z Widzewem Łódź. Pod wodzą 51-latka drużyna znad Drawy wygrała tylko jeden mecz. Łącznie w trzynastu spotkaniach doznał aż siedmiu porażek i zanotował pięć remisów.

W poniedziałek wieczorem (24 lutego) cierpliwość zarządu osiągnęła punkt kulminacyjny. W mediach pojawił się komunikat, informujący o rozwiązaniu kontraktu za obopólną zgodą. „Dziękujemy Żeljko Sopiciowi za jego wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy mu powodzenia w dalszej karierze” – napisał NK Osijek.

Przypomnijmy, że razem z Sopiciem do Chorwacji wyjechał także Patryk Czubak, czyli były asystent, a następnie jego następca w Widzewie. Po dwóch miesiącach zrezygnował z pracy w roli asystenta, przyjmując na początku stycznia ofertę z Polonii Bytom.

