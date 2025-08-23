Brzęczek powoła 17-latka z Bundesligi! Jest o krok od debiutu w Mainz

Jerzy Brzęczek powoła 17-letniego Kacpra Potulskiego do reprezentacji Polski U21 - informuje Roman Kołtoń, powołując się na niemieckie źródła. Młody obrońca jest blisko debiutu w Bundeslidze w barwach FSV Mainz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Kacper Potulski ma dostać powołanie do reprezentacji Polski U21

Jerzy Brzęczek na początku sierpnia został zaprezentowany w roli nowego selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Już we wrześniu będzie miał okazję poprowadzić Biało-Czerwonych w dwóch meczach towarzyskich. Nasza młodzieżówka zmierzy się z Macedonią Północną (5.09) i Armenią (9.09). Pierwsze powołania szkoleniowiec ogłosi w najbliższy poniedziałek, czyli (25 sierpnia).

Wśród zawodników, którzy dostaną powołanie ma znaleźć się 17-letni obrońca z Bundesligi – Kacper Potulski. W mediach poinformował o tym dziennikarz Roman Kołtoń, powołując się na niemieckie źródła. Nastolatek jest aktualnie związany z FSV Mainz.

Potulski imponuje warunkami fizycznymi, ponieważ ma aż 195 cm. Do tego jest uzdolniony technicznie, a jego rozwój oraz praca na treningach przybliżyły go debiutu w Bundeslidze. Mainz sprowadziło go latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Legii Warszawa.

Do tej pory grał w drużynie juniorów, lecz niedawno został przesunięty do zespołu rezerw. Co więcej, podczas przygotowań do sezonu 2025/2026 był częścią pierwszego zespołu. Potulski cieszy się dużym uznaniem w Mainz, zbierając pochwały od Bo Henriksena, który nazywa Polaka „maszyną”. Warto dodać, że 17-latek znalazł się w kadrze meczowej na starcie z Rosenborgiem w Lidze Konferencji.