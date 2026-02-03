Benzema trafił do giganta. Al-Ittihad wydał 30 mln na jego następcę

Karim Benzema został piłkarzem Al-Hilal. Były klub Francuza, czyli Al-Ittihad szybko wybrał następcę. Zapłacili 30 milionów euro za George'a Ilenikhenę. To 19-letni napastnik, który grał w AS Monaco.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Ilenikhena zastąpił Benzemę w Al-Ittihad

Ostatni dzień zimowego okienka transferowego w Arabii Saudyjskiej zapisze się w historii. Nie brakowało zwrotów akcji, zaskakujących ruchów, a nawet strajku Cristiano Ronaldo. Portugalczyk odmówił wyjścia na mecz, co miało związek ze zmianą klubu Karima Benzemy.

Jego były kolega z Realu Madryt zdecydował się opuścić Al-Ittihad. 38-latek poczuł się urażony propozycją nowego kontraktu, która nie zawierała stałego wynagrodzenia. W efekcie szybko dogadał się z innym topowym zespołem Saudi Pro League. Przez moment wydawało się, że transfer do Al-Hilal nie dojdzie do skutku, ale ostatecznie udało mu się zmienić otoczenie.

Al-Ittihad postawione pod ścianą musiało szybko znaleźć nowego napastnika. Następcą zdobywcy Złotej Piłki został George Ilenikhena. To 19-letni napastnik urodzony w Nigerii, który ostatnie lata spędził w AS Monaco. Klub z Księstwa sprowadził go latem 2024 roku z Antwerpii za ok. 18 milionów euro. Saudyjczycy zapłacili jeszcze więcej, ponieważ przeznaczyli na niego 30 milionów euro.

Ilenikhena w tym sezonie odgrywał rolę zawodnika w rotacji. Na swoim koncie zapisał 20 spotkań, w których zdobył 4 bramki. Łącznie na boisku spędził jednak tylko 437 minut. Ogólnie w Monaco zdobył 10 bramek w 51 występach. W swoim CV ma także francuskie Amiens, gdzie grał w latach 2023-2024. Tam też rozpoczynał piłkarską karierę.