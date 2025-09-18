Nowy etap w karierze Mourinho. Padły wyjątkowe słowa o Benfice

Jose Mourinho został zaprezentowany jako nowy trener Benfiki. Portugalczyk nie ukrywał zadowolenia z objęcia sterów nad ekipą z Lizbony, nie szczędząc pochwał w kierunku klubu.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho pochlebnie o Benfice Lizbona

Jose Mourinho po rozstaniu z Fenerbahce wrócił na ławkę trenerską, przejmując stery nad Benfiką. W trakcie specjalnej konferencji prasowej Portugalczyk wprost mówił o tym, że trafił do wielkiego klubu.

– Mam wiele emocji, ale doświadczenie pomaga mi je kontrolować. Dziękuję za zaufanie – mówił Mourinho cytowany przez A Bolę.

– Jestem Portugalczykiem. Nie ma tu nikogo, kto nie zna historii, kultury i skali Benfiki. Jestem trenerem jednego z największych klubów na świecie. Chcę się skupić na swojej misji – zaznaczył nowy szkoleniowiec Orłów.

– Minęło 25 lat od mojego poprzedniego pobytu w Benfice, ale nie jestem tu po to, by chwalić się swoją karierą. Łącznie przez 25 lat pracowałem w największych klubach świata. Chcę powiedzieć, że żaden z wielkich klubów, które trenowałem, nie dał mi takiego poczucia honoru, odpowiedzialności i motywacji jak Benfica. Będę żył Benficą i moją misją – przekonywał Mourinho.

Już w najbliższą sobotę ekipa z Lizbony rozegra pierwsze spotkanie z nowym trenerem na ławce. Benfica zmierzy się w nim z AFS. Spotkanie odbędzie się o godzinie 19:00. W tym starciu lizbończycy powalczą o czwarte zwycięstwo w tej kampanii, chcąc zmniejszyć stratę do liderującego FC Porto, mogącego pochwalić się dorobkiem 15 punktów.

Mourinho w roli trenera Benfiki zastąpił Bruno Lage. Ten prowadził drużynę z Lizbony w 66 spotkaniach.

Czytaj więcej: Mourinho ma nowy klub. Portugalczyk znów w dobrze znanym miejscu