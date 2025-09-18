Nowy etap w karierze Mourinho. Padły wyjątkowe słowa o Benfice

Jose Mourinho pochlebnie o Benfice Lizbona
Jose Mourinho po rozstaniu z Fenerbahce wrócił na ławkę trenerską, przejmując stery nad Benfiką. W trakcie specjalnej konferencji prasowej Portugalczyk wprost mówił o tym, że trafił do wielkiego klubu.
– Mam wiele emocji, ale doświadczenie pomaga mi je kontrolować. Dziękuję za zaufanie – mówił Mourinho cytowany przez A Bolę.
– Jestem Portugalczykiem. Nie ma tu nikogo, kto nie zna historii, kultury i skali Benfiki. Jestem trenerem jednego z największych klubów na świecie. Chcę się skupić na swojej misji – zaznaczył nowy szkoleniowiec Orłów.
– Minęło 25 lat od mojego poprzedniego pobytu w Benfice, ale nie jestem tu po to, by chwalić się swoją karierą. Łącznie przez 25 lat pracowałem w największych klubach świata. Chcę powiedzieć, że żaden z wielkich klubów, które trenowałem, nie dał mi takiego poczucia honoru, odpowiedzialności i motywacji jak Benfica. Będę żył Benficą i moją misją – przekonywał Mourinho.
Już w najbliższą sobotę ekipa z Lizbony rozegra pierwsze spotkanie z nowym trenerem na ławce. Benfica zmierzy się w nim z AFS. Spotkanie odbędzie się o godzinie 19:00. W tym starciu lizbończycy powalczą o czwarte zwycięstwo w tej kampanii, chcąc zmniejszyć stratę do liderującego FC Porto, mogącego pochwalić się dorobkiem 15 punktów.
Mourinho w roli trenera Benfiki zastąpił Bruno Lage. Ten prowadził drużynę z Lizbony w 66 spotkaniach.
