Mourinho ma nowy klub. Portugalczyk znów w dobrze znanym miejscu

Jose Mourinho został oficjalnie trenerem Benfiki
Jose Mourinho przejął stery nad Benfiką, z którą podpisał kontrakt na dwa sezony. Ciekawostką jest fakt, że The Special One z poprzedniego zespołu został zwolniony po przegranym przez Fenerbahçe dwumeczu właśnie z klubem z Lizbony.
Mourinho wraca jednocześnie do ekipy, w której pracował już od września do grudnia 2000 roku. W jego bogatym CV trenerskim znajdują się także takie kluby jak FC Porto, Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United, Tottenham Hotspur czy AS Roma.
Benfica aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w ligowej tabeli, mając na koncie 10 punktów. Liderem rozgrywek jest FC Porto z dorobkiem 15 oczek. Na drugim miejscu znajduje się Sporting z 12 punktami.
Ponowny debiut Mourinho w roli szkoleniowca Orłów nastąpi w najbliższą sobotę. Benfica zmierzy się wtedy na wyjeździe z AFS. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz drugi w tym roku. W kwietniu lizbończycy wysoko pokonali AFS aż 6:0.
Portugalczyk w roli trenera Benfiki zastąpił Bruno Lage, który zakończył pracę w klubie 17 września. Prowadził drużynę przez ponad 370 dni, w 66 meczach. Wcześniej szkoleniowcami zespołu z Lizbony byli m.in. Roger Schmidt czy Nelson Verissimo.
