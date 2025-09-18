Mourinho ma nowy klub. Portugalczyk znów w dobrze znanym miejscu

Jose Mourinho zgodnie z medialnymi doniesieniami nie pozostawał długo bez pracy w roli trenera. Od czwartku, 18 września, Portugalczyk rozpoczął pracę w nowym klubie.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho został oficjalnie trenerem Benfiki

Jose Mourinho przejął stery nad Benfiką, z którą podpisał kontrakt na dwa sezony. Ciekawostką jest fakt, że The Special One z poprzedniego zespołu został zwolniony po przegranym przez Fenerbahçe dwumeczu właśnie z klubem z Lizbony.

Mourinho wraca jednocześnie do ekipy, w której pracował już od września do grudnia 2000 roku. W jego bogatym CV trenerskim znajdują się także takie kluby jak FC Porto, Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United, Tottenham Hotspur czy AS Roma.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Benfica aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w ligowej tabeli, mając na koncie 10 punktów. Liderem rozgrywek jest FC Porto z dorobkiem 15 oczek. Na drugim miejscu znajduje się Sporting z 12 punktami.

Ponowny debiut Mourinho w roli szkoleniowca Orłów nastąpi w najbliższą sobotę. Benfica zmierzy się wtedy na wyjeździe z AFS. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz drugi w tym roku. W kwietniu lizbończycy wysoko pokonali AFS aż 6:0.

Portugalczyk w roli trenera Benfiki zastąpił Bruno Lage, który zakończył pracę w klubie 17 września. Prowadził drużynę przez ponad 370 dni, w 66 meczach. Wcześniej szkoleniowcami zespołu z Lizbony byli m.in. Roger Schmidt czy Nelson Verissimo.

