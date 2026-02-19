Bednarek z wielkim wyróżnieniem. Jest najlepszy

Jan Bednarek doskonale radzi sobie w Porto. Reprezentant Polski jest jedną z największych gwiazd, ale nie tylko zespołu, ale także całej ligi. Potwierdza to kolejne wyróżnienie.

Rodrigo Moreira/ IMAGO/PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek (FC Porto - Sporting)

Bednarek nie miał sobie równych

Trzydzieści dwa mecze, trzy trafienia i jedna asysta – takim dorobkiem legitymuje się Jan Bednarek w barwach FC Porto. Obrońca pozyskany z Southampton znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu i z miejsca stał się kluczowym elementem drużyny Francesco Fariolego. Kibice Smoków nie wyobrażają sobie wyjściowej jedenastki bez reprezentanta Polski.

29-latek w poprzednią niedzielę zaliczył kolejny kapitalny występ. Porto pokonało Nacional 1:0, a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił właśnie Bednarek. Świetnym dośrodkowaniem z narożnika boiska popisał się Gabri Veiga. Rzut rożny, po którym padła zwycięska bramka, wywalczył… Oskar Pietuszewski.

Postawa polskiego defensora została doceniona nie tylko przez trenera i fanów Dragões, ale także przez sympatyków całych rozgrywek. To właśnie były piłkarz Lecha Poznań wygrał głosowanie na „Zawodnika Tygodnia” Liga Portugal. Bednarek został wybrany przez 56% internautów.

O 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿 🐉 da muralha do FC Porto!



O público votou e Jan Bednarek 🇵🇱 é o 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗮 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 na #LigaPortugalBetclic! pic.twitter.com/yixrhJRSmg — Liga Portugal (@ligaportugal) February 18, 2026

Porto, w szeregach którego występuje także Jakub Kiwior, po 22. kolejkach ma na koncie 59 punktów i lideruje ligowej tabeli. Przewaga Smoków nad Sportingiem wynosi cztery oczka. W niedzielę ekipa trenera Fariolego na własnym stadionie podejmie Rio Ave.