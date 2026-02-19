Bednarek z wielkim wyróżnieniem. Jest najlepszy

Bednarek nie miał sobie równych
Trzydzieści dwa mecze, trzy trafienia i jedna asysta – takim dorobkiem legitymuje się Jan Bednarek w barwach FC Porto. Obrońca pozyskany z Southampton znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu i z miejsca stał się kluczowym elementem drużyny Francesco Fariolego. Kibice Smoków nie wyobrażają sobie wyjściowej jedenastki bez reprezentanta Polski.
29-latek w poprzednią niedzielę zaliczył kolejny kapitalny występ. Porto pokonało Nacional 1:0, a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił właśnie Bednarek. Świetnym dośrodkowaniem z narożnika boiska popisał się Gabri Veiga. Rzut rożny, po którym padła zwycięska bramka, wywalczył… Oskar Pietuszewski.
Postawa polskiego defensora została doceniona nie tylko przez trenera i fanów Dragões, ale także przez sympatyków całych rozgrywek. To właśnie były piłkarz Lecha Poznań wygrał głosowanie na „Zawodnika Tygodnia” Liga Portugal. Bednarek został wybrany przez 56% internautów.
Porto, w szeregach którego występuje także Jakub Kiwior, po 22. kolejkach ma na koncie 59 punktów i lideruje ligowej tabeli. Przewaga Smoków nad Sportingiem wynosi cztery oczka. W niedzielę ekipa trenera Fariolego na własnym stadionie podejmie Rio Ave.