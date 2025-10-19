Bednarek trafił do siatki. Portugalskie media się rozpływają

FC Porto pokonało wczoraj zespół Celoricense w Pucharze Portugalii. Występ zanotowali obaj Polacy, ale to Jan Bednarek zdobył gola i media bardziej go chwaliły.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek lepszy od Kiwiora, Portugalczycy nie mają wątpliwości

Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior w tym sezonie reprezentują wspólnie barwy FC Porto. Obaj reprezentanci Polski do klubu trafili latem tego roku, ale pierwszy w zespole wielokrotnego mistrza Portugalii zameldował się były gracz Southampton. Niemniej trudno wskazać, który z nich radzi sobie lepiej, bowiem obaj grają razem i notują serię czystych kont. Można więc powiedzieć, że stworzyli prawdziwą ścianę w obronie Porto.

Podobnie było we wczorajszym meczu Pucharu Portugalii, gdzie FC Porto pokonało zespół Celoricense aż 4:0 i jednego z goli zdobył Jan Bednarek. Reprezentant Polski miał nawet szansę na dublet, ale nieznacznie chybił i trafił w słupek. Niezależnie od tego jednak portugalskie media, a konkretnie A Bola, bardzo doceniły jego występ i jednoznacznie wskazały, że zaprezentował się lepiej niż Jakub Kiwior.

– Świetny mecz Polaka, który byłby najlepszym graczem na boisku, gdyby nie pojawienie się na murawie huraganowego Samu, który skradł mu show. Otworzył wynik głową, po doskonałym podaniu po rzucie rożnym Gabri Veigi i prawie zdobył drugiego gola, również głową – napisała „A Bola” nt. Jana Bednarka.

– Zszedł z boiska w przerwie. Mecz prawie bez historii – dodano w kwestii Jakuba Kiwiora.

