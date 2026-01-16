Bednarek doznał urazu w meczu z Benfiką! Wiadomo, co z obrońcą Porto

Jan Bednarek został bohaterem FC Porto w klasyku przeciwko Benfice. Polak zdobył zwycięskiego gola z rzutu rożnego. Mecz skończył jednak z urazem. O Jogo informuje o stanie zdrowia piłkarza.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

Porto najadło się strachu! Bednarek może zagrać w następnym meczu

FC Porto od początku sezonu, gdy Francesco Farioli został ich trenerem, niszczy rywali niczym czołg. W lidze po 17. kolejkach zajmują 1. miejsce z dorobkiem 49 punktów. Co więcej, ich bilans to 16 zwycięstw i tylko jeden remis. Ani razu nie przegrali spotkania. Duża w tym zasługa polskiego duetu, czyli Jan Bednarek – Jakub Kiwior. Na czele z nimi obrona Smoków straciła tylko 4 gole w lidze.

Ostatnio odbył się portugalski klasyk, czyli mecz Porto – Benfica. Spotkanie wygrali gospodarze, a jedyną bramkę strzelił Jan Bednarek. Niestety w 75. minucie musiał opuścić boisko, czego powodem był uraz ścięgna podkolanowego.

Kibice lidera ligi portugalskiej w niepewności oczekiwali na informacje w sprawie stanu zdrowia obrońcy. O Jogo poinformowało, że reprezentant Polski przeszedł badania, który na szczęście nie wykazały żadnej kontuzji. Skończyło się więc na samym strachu. Bednarek będzie mógł zagrać w najbliższym starciu ligowym z Vitorią Guimaraes, które odbędzie się w niedzielę (18 stycznia).

Bednarek trafił do Porto przed startem obecnego sezonu. Poprzednio grał w Southampton, które zarobiło na nim ok. 7,5 mln euro. W barwach Smoków ma na swoim koncie 25 meczów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Warto dodać, że Polak zdominował ligę wśród obrońców, wygrywając regularnie nagrodę dla najlepszego defensora w lidze.