Barcelona z komunikatem ws. Pajor! Szczęście w nieszczęściu

Ewa Pajor w meczu FC Barcelona Femeni - Atletico Madryt doznała kontuzji. Hiszpańskie media pisały o zerwaniu więzadeł krzyżowych. Na szczęście uraz nie okazał się na tyle poważny.

Ewa Pajor może odetchnąć! Skończyło się na wielkim strachu

Ewa Pajor na początku sezonu imponowała skutecznością na hiszpańskich boiskach. W siedmiu meczach Liga F Women zdobyła sześć bramek, dokładając do tego trzy asysty. Ostatni raz na listę strzelczyń wpisała się w niedzielę (12 października) podczas spotkania z Atletico Madryt. Niestety kilkanaście minut później opuszczała boisko ze łzami w oczach z powodu odniesionej kontuzji.

Tamtejsze media sugerowały, że reprezentantka Polski zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. Tak poważna kontuzja oznacza, że dla zawodniczki byłby to koniec sezonu. Zerwane więzadła to zazwyczaj od 9 do 12 miesięcy przerwy. Na całe szczęście skończyło się tylko na strachu, ponieważ dodatkowe badania wykluczyły poważną kontuzję. Ewa Pajor będzie pauzować od czterech do sześciu tygodni.

„Ewa Pajor przeszła dziś rano dodatkowe badania w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva Joan Gamper, które wykazały uraz w tylno-bocznej części prawego kolana, bez innych towarzyszących uszkodzeń. Leczenie będzie miało charakter zachowawczy, a szacowany czas powrotu do zdrowia wynosi od 4 do 6 tygodni” – przekazała FC Barcelona Femeni w mediach społecznościowych.

Choć podczas poniedziałkowych powołań do reprezentacji selekcjonerka Nina Patalon umieściła napastniczkę na liście, to wiadomo, że Pajor nie weźmie udziału w październikowym zgrupowaniu. Polska w najbliższych dniach zmierzy się towarzysko z Holandią i Walią.