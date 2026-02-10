Amorim może wrócić do pracy! Miałby zastąpić legendę w znanym klubie

Ruben Amorim w przyszłym sezonie może zostać trenerem Benfiki. Portugalczycy zgłoszą się po niego, jeśli Jose Mourinho przejmie reprezentację narodową - twierdzi ESPN.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Benfica wytypowała następcę Mourinho. Amorim blisko powrotu do pracy

Benfica na początku sezonu miała spore problemy, co skończyło się zmianą trenera. Roger Schmidt został zwolniony, a pod koniec sierpnia ogłoszono, że do klubu wraca Jose Mourinho. Obecnie pod wodzą The Special One zespół wrócił do walki o mistrzostwo. Na ten moment tracą jednak do FC Porto 7 punktów po 21. kolejkach.

W kontekście Mourinho regularnie w ostatnich tygodniach pojawiały się plotki dot. przejęcia sterów Realu Madryt od przyszłego sezonu. Natomiast według ESPN przyszłość charyzmatycznego trenera ma być zupełnie inna. Po Mistrzostwach Świata 2026 ma przejąć reprezentację Portugalii. Tamtejsza federacja prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z Roberto Martinezem. W związku z tym Benfica rozgląda się za nowym szkoleniowcem.

ESPN informuje, że duże szanse na zatrudnienie w Benfice ma Ruben Amorim. Klub z Lizbony ma zgłosić się do byłego trenera Manchesteru United, jeśli Mourinho zaakceptuje ofertę od rodzimego związku. Co ciekawe, w przeszłości pracował m.in. w Sportingu CP.

Amorim na początku 2026 roku został zwolniony z funkcji trenera Manchesteru United. Na czele angielskiego giganta stał od listopada 2024 roku. Łącznie prowadził zespół w 63 meczach, a jego bilans to 25 zwycięstw, 15 remisów i 23 porażki. Za jego kadencji Czerwone Diabły przegrały finał Ligi Europy, nie kwalifikując się do europejskich pucharów.