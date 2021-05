Stadion Sevilli będzie wykorzystywany podczas grupowej rywalizacji na Euro 2020. Reprezentacja Polski zagra z La Roja na Estadio de La Cartuja 19 czerwca. Tymczasem czwartkowym popołudniem Minister Spraw Wewnętrznych Hiszpanii zabrał głos odnośnie potencjalnej liczby kibiców, którzy zostaną wpuszczeni na obiekt w Andaluzji.

Do Euro coraz bliżej, kto faworytem?

Po raz pierwszy w historii zmieniono format rozgrywania meczy podczas mistrzostw Europy. Wcześniej ze sporym wyprzedzeniem FIFA wybierała kraj oraz miasta, które będą gościć drużyny narodowe. Tym razem będzie wyglądać to zupełnie inaczej. Reprezentacja Polski rozegra dwa mecze w Sankt Petersburgu ze Słowacją i Szwecją. Natomiast z Hiszpanią Orły Sousy zmierzą się właśnie na Estadio de La Cartuja 19 czerwca. Trzeba przyznać, że rywalizacja na andaluzyjskiej ziemi nie będzie należała do najłatwiejszych. Zagramy przeciwko jednemu z faworytów, co więcej temperatura w Sewilli w tym okresie spokojnie może przekroczyć nawet 35 stopni Celsjusza.

Oprócz La Roja chrapkę na triumf mają również Francuzi. Trójkolorowi to aktualni mistrzowie Świata z Rosji, a przecież przegrali finałowe starcie Euro 2016 i to będąc gospodarzem tego turnieju. W kadrze Didiera Deschampsa jest wiele świetnych osobistości z Kylianem Mbappe na czele. Aktualny szkoleniowiec Niebieskich jako piłkarz wygrał dwie wielkie imprezy. Jeśli teraz osiągnie jeszcze triumf na Starym Kontynencie, będzie pierwszym człowiekiem w historii futbolu, który wygrał oba najważniejsze turnieje, jako zawodnik i trener.

Kiedy mówimy o faworytach, nie sposób zapomnieć o Portugalczykach. Cristiano Ronaldo zrobi wszystko, aby jego koledzy ponownie dokonali niemożliwego i obronili tytuł mistrza Europy sprzed pięciu lat. Trzeba przyznać, że obecna kadra Nawigatorów jest znacznie silniejsza, niż ta która miała okazję rywalizować we Francji.

Z racji, że Euro rozgrywane będzie w wielu krajach, Anglia ma potężną przewagę niż ktokolwiek inny. Każde z trzech starć grupowych Lwów zostanie rozegrane na Wembley. W dodatku w Londynie obędzie się jeden z półfinałów oraz finał.

Mamy potwierdzenie, 16 000 kibiców zasiądzie na stadionie w Sewilli

Hiszpański Minister Spraw Wewnętrznych, Fernando Grande-Marlaska oświadczył, że mecze rozgrywane w La Cartuja podczas mistrzostw Europy pomieszczą do 16 000 fanów. Stadion Sevilli będzie gospodarzem trzech meczów fazy grupowej na Euro 2020. Najpierw gracze Enrique zawalczą ze Szwecją (14 czerwca), a później z Polską (19 czerwca) i Słowacją (23 czerwca). Co więcej obiekt w Andaluzji będzie również gospodarzem 1/16 finału.

Mistrzostwa Europy wystartują 11 czerwca, a w pierwszym pojedynku zobaczymy rywalizację Włochów z Turkami.

