Reprezentacja Walii zagra w niedzielę z Włochami o pierwsze miejsce w grupie A. Gareth Bale podkreśla, że zależy mu na wygranej, która pozwoliłaby jego drużynie zagrać mecz 1/8 finału Euro 2020 na Wembley w Londynie.

Walijczycy zdobyli jak dotąd cztery punkty. Teraz czeka ich mecz z faworytem Euro 2020, reprezentacją Włoch.

Gareth Bale liczy na to, że Walijczycy wygrają grupę i zagrają w kolejnej rundzie na Wembley.

Walijczycy są w zasadzie pewni awansu, bo w dwóch pierwszych meczach uzbierali cztery punkty. Gdyby pokonali Włochów wygraliby rywalizację w grupie A Euro 2020. W takim przypadku byliby rozstawieni i w kolejnej rundzie zagraliby na Wembley w Londynie. Gareth Bale przyznaje, że jemu i kolegom bardzo zależy na takim rozstrzygnięciu.

– Gdybyśmy pokonali Włochów, byłoby to fantastyczne rozstrzygnięcie. W takim przypadku moglibyśmy też liczyć na nieco łatwiejszą przeprawę w kolejnej fazie turnieju – powiedział Bale.

Walia liczy na wsparcie kibiców

– Chcielibyśmy zagrać na Wembley, bo to umożliwiłoby naszym walijskim fanom przybycie na ten mecz i dopingowanie nas z trybun – dodał.

Włosi w pierwszych dwóch meczach fazy grupowej zdobyli komplet punktów i prezentują się wybornie. Nie brakuje opinii, że są obecnie głównymi faworytami do wygrania całej imprezy. – Nie oznacza to jednak, że ten zespół, mimo swojego potencjału i siły na każdej pozycji, nie ma swoich wad. My je mamy rozpracowane. Możemy to wykorzystać – zapewnił Gareth Bale.

