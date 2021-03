UEFA podjęła ważne decyzje. Także dotyczące Euro 2020

Komitet Wykonawczy UEFA podjął w środę decyzję o wprowadzeniu przepisu umożliwiającego dokonanie pięciu zmian podczas spotkań zbliżającego się Euro 2020. Jednocześnie potwierdzono, że decyzje w sprawie reformy europejskich pucharów zostały odłożone na kwiecień.

Euro 2020 – pięć zmian w meczu

“Ponieważ powody wprowadzenia przepisu umożliwiającego dokonanie pięciu zmian pozostają aktualne i mają wpływ na piłkarski kalendarz ze względu na pandemię koronawirusa oraz biorąc pod uwagę, że zasada ta obowiązuje już w odniesieniu do meczów eliminacji do Mistrzostw Świata, które będą trwały od marca 2021 do marca 2022 roku, podjęto decyzję o rozszerzeniu poprawki na Euro 2020 w czerwcu/lipcu 2021 roku, finały Ligi Narodów w październiku 2021 roku oraz play-offy Ligi Narodów w marcu 2022 roku” – czytamy w oficjalnym komunikacie Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

Euro 2020 – kibice na trybunach

To nie jedyna decyzja, która zapadła, a ma związek ze zbliżającym się turniejem finałowym Mistrzostw Europy. Zdecydowano również, że każdy kraj, który będzie gościł finalistów, będzie określał liczbę widzów mogących zasiąść na trybunach.

“Komitet Wykonawczy UEFA dokonał przeglądu swojej decyzji z 1 października 2020 roku, na mocy której zezwolił na powrót widzów na mecze UEFA w liczbie odpowiadającej 30% pojemności. Komitet zdecydował, że w świetle faktu, że każdy z 55 związków członkowskich UEFA stoi w obliczu innej sytuacji w kwestii radzenia sobie z pandemią, taki limit nie jest już potrzebny, a decyzja o liczbie widzów powinna należeć wyłącznie do właściwych władz lokalnych/krajowych” – napisano w komunikacie.

“Jednakże, w związku z trwającymi ograniczeniami w podróżowaniu oraz w celu wprowadzenia rozsądnej i odpowiedzialnej polityki minimalizującej ryzyko związane z COVID-19, Komitet Wykonawczy postanowił potwierdzić decyzję z dnia 1 października 2020 roku w zakresie, w jakim kibice przyjezdni nie mogą uczestniczyć w meczach rozgrywanych w ramach rozgrywek UEFA” – dodano.

Reforma pucharów – decyzja odłożona

W ostatnim czasie głośno było o dużej reformie format europejskich pucharów, w tym rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wydawało się, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte jeszcze w marcu. Ostatecznie jednak zdecydowano o odłożeniu tego w czasie.

“Komitet Wykonawczy UEFA – w tym przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Klubów i Lig Europejskich – jednogłośnie zatwierdził nowe ramy czasowe dla decyzji w sprawie formatu rozgrywek klubowych UEFA po 2024 roku, z decyzją, która ma zostać podjęta 19 kwietnia 2021 roku” – poinformowano.