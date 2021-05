Reprezentacja Ukrainy dzisiaj wieczorem zmierzy się w meczu kontrolnym przed Euro z Bahrajnem. Spotkanie odbędzie się w Charkowie. Tymczasem przed tym starciem kilka zdań na przedmeczowej konferencji prasowej wyraził selekcjoner Żółto-błękitnych.

Ukraina wchodzi w kolejny etap przygotowań do Euro

Reprezentacja Ukrainy dzisiejszym meczem rozpoczyna tym samym przygotowania do Mistrzostw Europy. Jeszcze przed startem Euro czekają ją natomiast potyczki z Irlandią Północną i Cyprem. Na turnieju Żółto-błękitni grać będą z kolei z: Holandią, Macedonią Północną i Austrią.

– Cieszymy się, że ponownie wracamy do Charkowa. Rozpoczęliśmy pierwszą część obozu przygotowawczego do Euro. Zagramy w spotkaniu towarzyskim z Bahrajnem. Wielka prośba do mieszkańców Charkowa. Proszę, przyjdzie na mecz i okaże wsparcie dla zespołu. Dla nas to bardzo ważne. Stadion może zostać wypełniony w 50 procentach pojemności stadionu. Chciałbym, żeby pomimo tego, że to mecz kontrolny, kibice zjawili się na trybunach, tak jak to ma zwykle miejsce w Charkowie – mówił Andrij Szewczenko cytowany przez Footboom.com.

– Przed spotkaniem mamy pewne problemy. Niestety straciliśmy dwóch zawodników. Bujalski ma poważną kontuzję. Wierzę, że jego stan wkrótce się poprawie, ale na Euro z nami nie pojedzie. Kornienko zmagał się z kolei bólem gardła i opuścił już zgrupowanie. Przygotowujemy się do Mistrzostw Europy z takim składem, który mamy. Wkrótce ogłoszona zostanie ostateczna kadra na Euro i zacznie kolejny etap przygotowań – kontynuował selekcjoner reprezentacji Ukrainy.

Niedzielnym przeciwnikiem podopiecznych Szewczenki będzie Bahrajn. Na temat najbliższych rywali opiekun Żółto-błękitnych także wyraził kilka zdań.

– Selekcjonerem Bahrajnu jest Portugalczyk Helio Sousa, który wcześniej pracował z młodzieżowymi reprezentacjami w swoim kraju. Faktem jest, że nie mamy zbyt wielu informacji o przeciwniku. W każdym razie potrzebujemy takiego spotkania jako kolejny punkt naszych przygotowań. Skupiamy się przede wszystkim na tym, co my mamy grać. Mamy treningi dwa razy dziennie. Czeka nas w niedzielę spotkanie oficjalne, w którym będzie sześć zmian. Pozwolę grać wielu piłkarzom, aby zobaczyć, kto jak się prezentuje – mówił Szewczenko.

Spotkanie pomiędzy Ukrainą i a Bahrajnem rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:00.