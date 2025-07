Lamine Yamal o niczym nie wiedział. Wielkie rozczarowanie

Davide Elias / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal mocno rozczarowany decyzją Nico Williamsa

Athletic Bilbao niespodziewanie ogłosiło w piątek, że Nico Williams przedłużył kontrakt do czerwca 2035 roku. Dla wielu ekspertów oraz dziennikarzy był to prawdziwy szok. Do tej pory wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że mistrz Europy trafi do FC Barcelony.

Na transfer Williamsa czekał przede wszystkim Lamine Yamal. Nie jest tajemnicą, że obaj młodzi piłkarze podczas zgrupowań reprezentacji Hiszpanii nawiązali przyjaźń. Nastolatek był podekscytowany faktem, że niebawem będzie mógł dzielić szatnię ze swoim przyjacielem.

Do ciekawych informacji dotarł serwis La Vanguardia. Dziennikarka Anais Marti twierdzi, że Yamal nie wiedział nic o zmianie decyzji Nico Williamsa. Dowiedział się o tym dopiero po oficjalnym komunikacie Athletiku Bilbao, gdy przebywał na urlopie w Marbelli. Co więcej, piłkarz Barcelony miał przekonywać swoich znajomych, że transfer jego przyjaciela to sprawa przesądzona. Dlatego, gdy świat obiegła sensacyjna informacja, nie ukrywał rozczarowania.

O mocnym rozgoryczeniu Yamala pisał także dziennik AS, twierdząc, że 17-latek był rozczarowany postawą kolegi z drużyny narodowej. Warto wspomnieć, że nowa umowa Nico Williamsa z Bilbao będzie warta ponad 10 milionów euro netto rocznie. Do tego dochodzą liczne bonusy za liczbę goli, asyst czy występów w reprezentacji Hiszpanii.