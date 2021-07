Reprezentacja Anglii dzisiaj wieczorem zmierzy się na Wembley z Danią w drugim półfinale Euro 2020. Tymczasem The Athletic sugeruje, że w szeregach Synów Albionu w porównaniu do meczu przeciwko Ukrainie może mieć miejsce tylko jedna zmiana w składzie.

Reprezentacja Anglii na słynnym Wembley zmierzy się dzisiaj z Danią

Rewolucji w składzie Synów Albionu nie należy się spodziewać

Możliwa jest tylko jedna roszada względem meczu z Ukrainą

Jadon Sancho znów poza wyjściowym składem wyspiarzy?

Reprezentacja Anglii w trakcie trwających Mistrzostw Europy wyróżniają się pragmatyczną grą, która daje efekty. We wtorkowy wieczór awans do finału wywalczyli Włosi. Z kolei dzisiaj podopieczni Garetha Southgate’a powalczą o to, aby dołączyć do czterokrotnych mistrzów świata.

Medialne doniesienia dają do zrozumienia, że wyjściowym składzie Anglików zagrać ma Bukayo Saka, który ma zająć miejsce Jadona Sancho. 19-latek ma jednocześnie wrócić do wyjściowe składu wyspiarzy.

Reszta wyjściowe składu reprezentacja Anglii nie powinna ulec zmianie. Opiekun Synów Albionu ma ten komfort, że ma wszystkich piłkarzy do swojej dyspozycji. Żaden zawodników nie wypadł z gry z powodu kontuzji.

Saka ma jak dotąd siedem występów w drużynie narodowej. Na trwającym Euro po raz pierwszy zagrał w starciu przeciwko Czechom, które zakończyło się wygraną wyspiarzy 1:0. Młody zawodnik pozostawił po sobie dobre wrażenie, a następstwem tego było to, że został wybrany zawodnikiem spotkania.

Mecz przeciwko Ukrainie piłkarz Arsenalu przegapił z powodu kontuzji, której doznał na jednym z treningów. Uraz nie jest jednak na tyle groźny, aby mógł wykluczyć Sakę z gry przeciwko Duńczykom.

