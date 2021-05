Reprezentacja Włoch kontynuuje przygotowania do Euro 2020. Szansę na udział w tym turnieju straciło siedmiu zawodników, których skreślił Roberto Mancini.

Siedmiu reprezentantów Włoch straciło szansę na udział w Euro 2020

Roberto Mancini do 1 czerwca musi podać finalną kadrę na Mistrzostwa Europy

Pierwszy mecz Włochów na Euro 2020 już 11 czerwca

Mancini kontynuuje selekcję na Euro 2020

17 maja 2021 roku Roberto Mancini ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Włoch na zgrupowanie w Coverciano, która miała walczyć o wyjazd na Euro 2020. Na liście tej znalazły się aż 33 nazwiska. Wcześniej Mancini związał się na dłużej z reprezentacją. Podpisał bowiem kontrakt obowiązujący do 2026 roku.

Pierwszy sparing przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy, Włosi rozegrali 28 maja z San Marino. Mancini wystawił skład złożony ze zmienników, który pokonał rywala aż 7:0. Pełną relację możecie przeczytać tutaj.

Nie wszyscy gracze, którzy wystąpili przeciwko San Marino przekonali do siebie selekcjonera. Mancini uszczuplił bowiem kadrę o siedmiu piłkarzy. Wobec tego na Euro 2020 nie pojadą: Alessio Cragno, Cristiano Biraghi, Gianmarco Ferrari, Gaetano Castrovilli, Vincenzo Grifo, Giacomo Raspadori, a także Moise Kean.

Aktualnie w reprezentacji Włoch znajdziemy 28 zawodników, w tym Jorginho i Emersona, którzy zostali dowołani dopiero teraz. Wcześniej rywalizowali z Manchesterem City w finale Ligi Mistrzów. Kolejnym i zarazem dwóm ostatnim graczom Mancini musi podziękować najpóźniej do północy 1 czerwca. Wówczas mija termin zgłoszenia ostatecznej kadry do UEFY. Trzy dni później Squadra Azzurra podejmie Czechów na Renato Dall’Ara w Bolonii. Dla Włochów będzie to ostatni test przed Euro 2020.

28-osobowa kadra reprezentacji Włoch na Euro 2020

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)



Obrońcy: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini ( Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Pomocnicy: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)



Napastnicy: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli)

