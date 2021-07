Didier Deschamps ma w tym tygodniu spotkać się z prezesem Francuskiego Związku Piłki Nożnej (FFF), by omówić swoją przyszłość. Sam Noel Le Graet publicznie wspiera selekcjonera, ale pozostawił otwartą furtkę w kontekście mundialu w Katarze.

Didier Deschamps jest selekcjonerem Les Bleus od 2012 roku

W 2016 roku sięgnął po wicemistrzostwo Europy, a dwa lata później po mistrzostwo świata

Euro 2020 okazało się dla Francuzów porażką; pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału

W tym tygodniu Deschamps ma wraz z Noelem Le Graetem omówić swoją przyszłość w kadrze narodowej

Le Graet: Deschamps to przyjaciel, który nigdy mnie nie zawiódł

Reprezentacja Francji była jednym z największych kandydatów do tytułu mistrza Europy. Arsene Wenger określił ją nawet miana “superfaworyta”. Niespodziewanie, aktualni mistrzowie świata pożegnali się z Euro 2020 już na etapie 1/8 finału, gdy po serii rzutów karnych odpadli z niżej notowanymi rywalami ze Szwajcarii. Jest to wielka porażka zarówno drużyny, jak i jej selekcjonera. Didier Deschamps przyzwyczaił kibiców do trwających od pięciu lat sukcesów. Na poprzednich mistrzostwach Europy Francja przegrała dopiero w finale, co odbiła sobie na mundialu w Rosji, zostając mistrzem świata. Prezes Francuskiego Związku Piłki Nożnej wyznał, że w tym tygodniu spotka się z trenerem, by omówić bieżące sprawy.

– Tak, dojdzie do tego w tym tygodniu. Didier to przede wszystkim przyjaciel. To ktoś, kto nie zawiódł mnie, odkąd mianowałem go na selekcjonera. Jest lojalny i zorganizowany. Teraz nastała pierwsza porażka. Trochę o niej porozmawiamy, nie zamierzamy chować głowy w piasek. Będziemy dyskutować. Zawsze muszą pokrywać się wspólne cele, by dalsza współpraca była możliwa. Najważniejsza jest federacja, a później trener. Przyjrzymy się więc, co poszło nie tak, a co możemy zrobić lepiej – powiedział Noel Le Graet. Jednocześnie przyznał, że nie gwarantuje Deschampsowi kierowania kadrą w trakcie mistrzostw świata w Katarze. – Powiedzmy sobie jasno, o wszystkim będziemy rozmawiać w odpowiednim czasie. Zobaczymy, jak będzie w Katarze – stwierdził prezes FFF, podsycając plotki o możliwym zatrudnieniu Zinedine’a Zidane’a.

Didier Deschamps w trakcie dziewięciu lat prowadzenia reprezentacji Francji poprowadził ją w 117 spotkaniach, notując średnią 2,14 punktu na mecz. Poprowadził Les Bleus do wicemistrzostwa Europy i mistrzostwa świata.