– Chcę grać na swojej nominalnej pozycji i myślę, że tak będzie najlepiej dla mnie i drużyny. Choć ostateczne decyzje należą do trenera – mówił na konferencji prasowej przed meczem z Rosją Bartosz Bereszyński.

Bartosz Bereszyński u Jerzego Brzęczka występował na lewej stronie obrony. U Paulo Sousy ma inne zadania

Na spotkaniu z dziennikarzami mówił o intensywności treningów, dobrym sezonie kadrowiczów i znajomości z trenerem Czerczesowem

Mecz Polska – Rosja odbędzie się 1 czerwca o godz. 20:45 na stadionie we Wrocławiu. To pierwszy sparing przed Euro 2020

Zapis konferencji z reprezentantem Polski poniżej.

Bartosz Bereszyński o tym, czy w związku z kolejnymi problemami na lewej obronie jest szansa, że z konieczności wróci na tę pozycję.

To dobre pytanie, ale do trenera. Ja trenuję na swojej nominalnej pozycji, choć trener zdaje sobie sprawę, jaką miałem przeszłość w reprezentacji. Myślę, że wszystko jest pod kontrolą, bo jest Tymek Puchacz, a Maciek Rybus wraca do treningów.

O tym, w którym miejscu na boisku czuje się najlepiej

Zagrałem na dwóch pozycjach – z Anglią na prawym wahadle, a resztę jako prawy środkowy obrońca w trzyosobowym bloku. Wydaje mi się, że to optymalne dla mnie miejsce. Czułem to od pierwszych minut, grywałem tak już w Sampdorii w poprzednim sezonie. To nie jest klasyczny środkowy obrońca, przypomina bocznego.

O przebiegu zgrupowania w Opalenicy

Jak na warunki reprezentacyjne jest bardzo duży komfort pracy. Dużo czasu do meczu na Euro, ale nie ma ani minuty straconej. Poprawiamy zachowania w ataku, w obronie, mamy odprawy – wszystko intensywnością przypomina optymalne warunki.

O tym, jak będzie wyglądać mecz z Rosją

Znam trenera Czerczesowa, więc wiem, jakie będzie miał nastawienie do meczu i jaka jest jego filozofia gry. Rosjanie mają za sobą udane mistrzostwa świata. Zespół jest ciekawy, choć bez jednej postaci, która byłaby wielką gwiazdą futbolu. Spodziewam się dobrze przygotowanego fizycznie rywala, który będzie grać agresywnie.

O tym, czy można porównać obecne zgrupowanie do poprzednich

Trudno mi porównywać okresy przygotowawcze z poprzednich lat do obecnego, już słabo je pamiętam. Teraz większość z nas jest po bardzo dobrych sezonach w najlepszych ligach, co daje wielką pewność siebie. Można mówić o wyczynach Roberta Lewandowskiego, ale nie tylko. Wielu naszych piłkarzy rozwinęło się w ostatnich latach. Jeśli chodzi o zgrupowanie, wszystko idzie zgodnie z planem.