Bilbao zapewnia, że na stadionie San Mames będzie mogło zasiąść około 13 tysięcy kibiców. Na tej arenie Polacy zmierzą się z Hiszpanami w fazie grupowej mistrzostw Europy.

San Mames otworzy się dla kibiców

Jak podaje hiszpańska Marca, San Mames może tego lata zapewnić bezpieczeństwo sanitarne przy udziale 25% kibiców obecnych na stadionie. Oznacza to, że na obiekcie Athleticu zasiądzie około 13 tysięcy fanów. Rząd Kraju Basków podkreśla jednak, że będzie to możliwe tylko w przypadku zachowania idealnych warunków sanitarnych, które póki co nie obowiązują.

Teraz wszystko zależy już od UEFA. Europejska federacja wymaga jasnych raportów odnośnie gotowości do wpuszczenia kibiców na stadiony przez wszystkie dwanaście miast-gospodarzy. Jak informowaliśmy wczoraj, z udziału w EURO wycofa się prawdopodobnie Dublin, który nie jest w stanie zagwarantować odpowiednich warunków.

Póki co, raporty wskazują na spory rozstrzał w zależności od miasta. Przykładowo, Sankt Petersburg oferuje 50% pojemności swojego stadionu. Oznacza to, że na trybunach zasiadłyby aż 34 tysiące kibiców. Dania gwarantuje bezpieczeństwo dla 11 tysięcy fanów, którzy uczestniczyliby w spotkaniach rozgrywanych w kopenhaskim Parken.

Według pierwotnych planów, San Mames ma gościć cztery spotkania nadchodzących mistrzostw Europy. Byłyby to wszystkie trzy starcia reprezentacji Hiszpanii, a także jeden mecz kolejnej rundy. Na tej arenie Polacy mają zmierzyć się z La Roją 19 czerwca.

Marca podkreśla także, że burmistrz Bilbao, Juan Mari Aburto, wysłał list do dyrektora generalnego UEFA, Martina Callena. Podziękował w nim za “udzielone udogodnienia i dobre usposobienie w relacjach między najważniejszym organem europejskiej piłki oraz Bilbao”.