Reprezentacja Polski już w środę zagra ze Szwecją o awans do fazy pucharowej Euro 2020. Z tej okazji, do polskich kibiców zwrócił się selekcjoner biało-czerwonych.

Paulo Sousa nagrał wiadomość do polskich kibiców

Selekcjoner biało-czerwonych podziękował fanom za wsparcie

Portugalczyk poprosił także o dodanie im energii przed meczem ze Szwecją

Polska – Szwecja meczem o wszystko

Polski Związek Piłki Nożnej przed Euro 2020 uznał, że cel minimum dla reprezentacji Polski to wyjście z grupy E. Sytuacja stała się dramatyczna już po pierwszym meczu ze Słowacją, który biało-czerwoni przegrali 1:2. Podopieczni Paulo Sousy zaprezentowali się fatalnie. Wyglądali bardzo słabo właściwie w każdym elemencie. Nie ustrzegli się poważnych błędów. Ponadto nie pokazali wystarczająco dużo zaangażowania. Nic dziwnego, że naród stracił wiarę w kadrę.

Porażka w meczu z Hiszpanią oznaczała dla Polaków koniec matematycznych szans na awans do 1/8 finału. Biało-czerwoni zszokowali wszystkich swoją postawą. Tym razem pozytywnie. W końcu oglądaliśmy zespół agresywny, skoncentrowany oraz taki, które chce i potrafi grać w piłkę. Mieliśmy szczęście, ale finalnie zremisowaliśmy z Hiszpanią 1:1.

Do pojedynku z La Furią Roja wrócił selekcjoner Paulo Sousa. – Chciałbym przekazać naprawdę wielkie podziękowania od piłkarzy i sztabu dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy są w domu, ale przede wszystkim dla tych, którzy przybyli na stadion. (…) To było wspaniałe. Byliście bardzo mocni, bardzo to doceniamy. To coś, co daje energię. Ani przez moment nie słyszeliśmy hiszpańskich kibiców. (…) To dla nas wielka sprawa. Jestem naprawdę dumny reprezentując wasz kraj, bo wy też sprawiacie, że naprawdę czujemy dumę – rzekł portugalski szkoleniowiec.

W tabeli grupy E, Polacy wciąż są na ostatnim miejscu. Jeżeli pokonają Szwedów, niemal na pewno zajmą drugą lokatę i awansują do 1/8 finału. Biało-czerwoni wciąż potrzebują zatem wsparcia, o które prosił Sousa.

– Trzymajcie tak dalej, utrzymajcie tę wiarę i nadal pchajcie nas do przodu. Dajcie nam całą energię, jaką macie, a my zrobimy wszystko, by sprawić, że będziecie naprawdę dumni. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję – zakończył selekcjoner Polaków.

