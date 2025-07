Barcelona może zarobić fortunę. W grę wchodzi 100 mln euro na sprzedaży gwiazd

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może sprzedać m.in. Araujo i Ter Stegena

Barcelona nie skupia się tylko na nowych nabytkach. Deco, dyrektor sportowy katalońskiego klubu ma podobno ambitny plan pozyskania około 100 milionów euro poprzez sprzedaż gwiazd. To pozwoliłoby Blaugranie na odzyskanie stabilności finansowej i możliwe stałoby się sfinalizowanie kolejnych transferów.

Jak twierdzi „El Nacional” głównym kandydatem do odejścia jest Ronald Araujo. Urugwajski stoper jest obserwowany przez czołowe kluby, takie jak Bayern Monachium czy zespoły z Premier League, które mogłyby zaoferować nawet 60 milionów euro.

Uwagę angielskich klubów przyciąga także Gerard Martin, który mógłby zostać sprzedany za 15 milionów euro. Z kolei Pablo Torre jest bliski przejścia do RCD Mallorci za 5 milionów euro.

Hansi Flick nie widzi miejsca w zespole dla kilku innych zawodników. Mowa o Pau Victorze, który może opuścić klub za kilka milionów euro. Na wylocie jest także Oriol Romeu, który wrócił z wypożyczenia z Girony, choć jego transfer nie przyniesie raczej zbyt dużego zysku.

Także Marc-Andre ter Stegen może odejść z Camp Nou. Flick zamierza postawić na Joana Garcię i Wojciecha Szczęsnego, który właśnie przedłużył kontrakt do 2027 roku. Barcelona liczy na to, że do klubu wpłynie rozsądna oferta za niemieckiego bramkarza i uda się wtedy pozyskać kolejne środki.

