Reprezentacja Belgii już w piątek wieczorem zmierzy się z Włochami w meczu 1/4 finału Euro 2020. Tymczasem pod znakiem zapytania w tym starciu stoją występy dwóch kluczowych zawodników tej drużyny.

Reprezentacja Belgii w niedzielę awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy

W trakcie potyczki z Selecao kontuzji doznali Kevin De Bruyne oraz Eden Hazard

Występ wymienionej dwójki w starciu przeciwko Włoch stoi pod znakiem zapytania

Belgia w starciu z Włochami może zagrać bez kluczowych piłkarzy

Czerwone Diabły odniosły nad Portugalią pyrrusowe zwycięstwo, tracąc dwóch zawodników w kluczowym momencie turnieju z powodu kontuzji. W starciu przeciwko zespołowi Fernando Santosa kwestie zdrowotne wyeliminowały z gry Kevina De Bruyne i Edena Hazarda.

Belgowie wygrali z Selecao 1:0 dzięki bramce zdobytej przez Thorgana Hazarda. Z kolei wkrótce ma być znana dokładna diagnoza dotycząca stanu zdrowia dwóch zawodników.

Na razie wiadomo, że De Bruyne doznał skręcenia kostki po starciu z Joao Palhinhą, podczas gdy Hazard poprosił o zmianę pod koniec meczu z powodu problemów z mięśniami w prawym udzie. Skrzydłowy Realu Madryt przejdzie dzisiaj testy, a rozgrywający Manchesteru City musi poczekać do jutra z powodu spuchniętej stopy.

Belgio, rientro in patria all'alba: pessimismo per De Bruyne e Eden Hazard #euro2020 https://t.co/7ku3IHDJ6G — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 28, 2021

La Gazzetta dello Sport przekonuje natomiast, że sztab szkoleniowy reprezentacji Belgii jest pesymistycznie nastawiony do powrotu do gry De Bruyne i Hazarda. Zresztą Thibaut Courtois w pomeczowej rozmowie dał do zrozumienia, że uraz piłkarza Królewskich wydaje się bardzo poważny.

Piątkowe starcie Czerwonych Diabłów z czterokrotnymi mistrzami świata odbędzie się w Monachium na Allianz Arena. Start spotkania zaplanowany jest na 21:00.

Czytaj więcej: Belgia – Portugalia: zdecydował jeden piękny gol, starcie gigantów w ćwierćfinale

Belgia Włochy 2.92 3.15 2.55 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 27. czerwca 2021 23:30 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin