Mourinho o Hazardzie: świetny gracz, który fatalnie trenuje

Jose Mourinho w rozmowie z talkSPORT został zapytany o Edena Hazarda, którego trenował w Chelsea. Portugalczyk nie szczędził wobec zawodnika ostrych słów, choć przyznał, że ma wyjątkowy talent.

Jose Mourinho prowadził Edena Hazarda w Chelsea w latach 2013-2015

Portugalczyk uważa, że gracz Realu Madryt ma ogromny talent, ale nie przykłada się do treningów

Mourinho: pomyśl, gdzie dotarłby Hazard, gdyby przykładnie trenował

Eden Hazard ma za sobą fantastyczną karierę w Chelsea. W 352 meczach zanotował 110 bramek i 92 asysty. Z The Blues sięgnął po sześć trofeów, w tym dwa mistrzostwa Premier League i dwie Ligi Europy. W 2019 roku trafił do Realu Madryt za 115 milionów euro, ale jego przygoda w Hiszpanii to pasmo kontuzji i niepowodzeń. O swojego byłego podopiecznego został zapytany Jose Mourinho.

– Prawda o Hazardzie? Jest taka, jak widzisz. To wspaniały zawodnik, który fatalnie trenuje. Można sobie tylko wyobrazić, jak mógłby się prezentować, gdyby zachował super profesjonalne podejście do treningu. Ostatecznie to wyjątkowy dzieciak, bardzo rodzinny. Wygląda, jakby nie pasował do obecnej generacji graczy. Jest bardzo cichy i skoncentrowany na swojej rodzinie, dzieciach, rodzicach i cichym życiu. Ale gdy pojawia się na murawie każdego dnia, nie pracuje zbyt dużo. Gdy staje naprzeciwko ciebie na boisku, nie widzisz efektów całego tygodnia ciężkiej pracy, tylko czysty talent.

Gdy odszedł do Realu Madryt, pomyślałem: wow, ten gość idzie do największego klubu na świecie i będzie czuł nieustanną presję utrzymania się na szczycie. Wygra Złotą Piłkę, bo jest niesamowity. Ale pod względem przygotowania fizycznego, szybkościowego i kondycji wyszłoby mu na dobre, gdyby lepiej trenował. W Realu odniósł mnóstwo kontuzji, a w mojej Chelsea miał może jedną i to niegroźną. W Hiszpanii wszedł jednak w negatywną dynamikę i to na niego wpłynęło – powiedział The Special One w rozmowie z talkSPORT.

Eden Hazard w ostatnim meczu reprezentacji Belgii przeciwko Danii wszedł z ławki i zaliczył kluczową asystę. Teraz Czerwone Diabły czeka pojedynek z Finlandią.

