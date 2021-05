W piątek po południu podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski, Michał Helik odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zgrupowanie w Opalenicy trwa, a już we wtorek czeka nas kontrolny mecz z Rosją. Wiemy, że w tym starciu nie zagra kilka kluczowych postaci z kadry.

Michał Helik był gościem czwartkowej konferencji prasowej w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy

Stoper pytany był o trudy sezonu w Championship oraz ocenę pierwszych chwil w kadrze

Reprezentację Polski czeka pierwszy test przed Euro 2020

We wtorek reprezentacja Polski zagra we Wrocławiu pierwszy mecz kontrolny przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Przez drobne kontuzje w spotkaniu przeciwko Rosji nie zagrają Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Paweł Dawidowicz oraz Maciej Rybus. Z kolei tydzień później Biało-czerwoni zmierzą się z Islandią w Poznaniu i będzie to ostatni rywal naszych kadrowiczów przed rozpoczęciem Euro 2020.

– Nie ma czasu na odpoczynek i zatrzymanie. Dobrze czuję się fizycznie, robię wszystko, aby być przygotowanym. Jestem gotowy na każdy trening. Ta droga moja w tym sezonie dobrze się układa. Chcę to kontynuować. Rok temu tylko marzyłem, aby znaleźć się w reprezentacji Polski. Ten sezon był dla mnie niesamowity. Rok w Barnsley pozwolił mi zrobić ten wielki krok. Ale nadal jestem głodny więcej – oznajmił Helik przed meczem z Rosją.

Polska Rosja 2.37 3.25 3.35 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 28. maja 2021 14:26 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Ciężki sezon w Championship

Klub Michała Helika, Bransley FC rywalizował w tegorocznych barażach o awans do Premier League. Po dobrym sezonie nie udało się jednak awansować do finałowego starcia na Wembley. Co ciekawe, polski obrońca rozegrał łącznie 52 mecze od jesieni, a przez klubowych kibiców został wybrany piłkarzem sezonu.

– Myślę, że w wielu aspektach się rozwinąłem. Trudno wymienić jedną rzecz. Ten sezon wiele mi dał. Gdy przychodziłem do klubu – celem było utrzymanie. Im dłużej trwał sezon, tym bardziej zmienialiśmy te cele. Było spore rozczarowanie z braku wygranej w barażach. Żałujemy, że nie udało się pojechać na Wembley. Cieszę się z nagrody dla Zawodnika Sezonu od kibiców w klubie. Fantastycznie zostałem przyjęty. To dla mnie wielkie wyróżnienie i miła chwila – zakończył Michał.

Przeczytaj również: Euro 2020: skład komentatorski TVP na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.