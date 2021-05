Kylian Mbappe nie ukrywał zachwytu po powrocie Karima Benzemy do reprezentacji Francji. Piłkarz Paris Saint-Germain wyraził przekonanie, że proces aklimatyzacji napastnika Królewskich po długiej nieobecności w drużynie narodowej przebiegnie bardzo szybko.

Mbappe i Benzema w ataku Le Blues? To może być miazga

Kylian Mbappe skomentował informacje o powrocie Benzemy do drużyny narodowej na konferencji prasowej po wygranym przez PSG 2:0 spotkaniu z Monaco w finale Pucharu Francji. W pokonanym polu ekipa ze stolicy Francji pozostawiła Monaco.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że Karim znów jest w reprezentacji – mówił strzelec gola dla paryżan w środowym boju cytowany przez RMC Sport. Godne uwagi jest to, że Mbappe, zanim trafił do PSG, to bronił barw ekipy ze Stadionu Ludwika II.

– Zawsze mówiłem, że chcę grać ze świetnymi zawodnikami. W przypadku Benzemy nie wielu jest lepszych od niego. Z pewnością bardzo pomoże reprezentacji. Grał w Realu przez 10 lat i to nie jest przypadek. Wie, co to jest presja, ma niezwykłe doświadczenie, a przede wszystkim ogromne umiejętności – przekonywał były zawodnik Monaco.

– Łatwo się przystosować do gry z wielkimi piłkarzami. Jestem pewny, że adaptacja Benzemy w reprezentacji przebiegnie szybko – uzupełnił Mbappe.

Kilka minut po oficjalnym komunikacie o powrocie Karima Benzemy do reprezentacji Francji, we wtorek wieczorem Kylian Mbappé opublikował ciekawy materiał na Twitterze, który miał na celu powitanie doświadczonego napastnika na pokładzie Les Blues.