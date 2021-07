Luis Enrique przed ćwierćfinałem: dane są świetne

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique wierzy w siłę swojego zespołu i zapewnia, że jest on w bardzo dobrej formie przed ćwierćfinałowym spotkaniem ze Szwajcarią. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w piątek na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu.

Ćwierćfinałowe spotkanie Euro 2020: Szwajcaria – Hiszpania rozegrane zostanie w piątek o godzinie 18:00

Luis Enrique nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wyjściowego składu swojej drużyny na ten mecz

Szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu zapewnił również, że bramkarz Unai Simon może liczyć na jego zaufanie

Hiszpanie w dobrej formie

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii podczas przedmeczowej konferencji prasowej zapewnił, że prowadzona przez niego drużyna jest w świetnej formie fizycznej przed ćwierćfinałowym pojedynkiem. – Mamy wspaniałych trenerów przygotowania fizycznego, a dane dotyczące drużyny są świetne. Jestem całkowicie przekonany do moich 24 zawodników – sprawność fizyczna ma wiele wspólnego z dobrym samopoczuciem psychicznym. Fizycznie jesteśmy w świetnej formie i każda rzecz jest łatwiejsza, gdy “fruwasz” jako drużyna i czujesz się silny – mówił Luis Enrique.

Nie chciał jednak mówił o składzie, na jaki zdecyduje się w piątkowy wieczór. – Nie podjąłem jeszcze decyzji co do składu i tego czy dokonam zmian. Kiedy mówię, że każdy może zacząć, to właśnie to mam myśli. Decyzję podejmę w piątek. Jest dużo czasu – powiedział.

Intensywny ćwierćfinał

Luis Enrique spodziewa się bardzo ciekawego spotkania. – Spodziewam się bardzo podobnej taktyki od tego, co pan Petković zastosował przeciwko nam w Lidze Narodów. To rywal, który nie gra na zasadzie rzucania wszystkiego na ciebie. Wie dokładnie, co robi. Dobrze atakują i dobrze bronią, grają naprawdę dobrze jako zespół i utrudniają mecze przeciwnikowi – dodał.

– Klucz do tego ćwierćfinału? Cóż, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, która drużyna poradzi sobie z pressingiem drugiej, ponieważ obie będą grały w ten sposób. To jest bardzo ważne. Ten, kto będzie bardziej zdecydowany w polu karnym przeciwnika, będzie miał większe możliwości. Myślę, że to będzie piękny mecz dla kibiców, intensywny ćwierćfinał, w którym nie zabranie goli – powiedział Luis Enrique.

Pełne zaufanie do Unaia Simona

W meczu 1/8 finału z Chorwacją fatalny błąd, w wyniku którego padł samobójczy gol, popełnił bramkarz hiszpańskiego zespołu Unai Simon. Golkiper może jednak liczyć na zaufanie szkoleniowca.

– Nie ma potrzeby, by Unai bił się w piersi. Ważne jest to, co robisz po błędzie. Myślę, że to Rafa Nadal mówił o tym, że trzeba mieć pamięć złotej rybki, jeśli chodzi o błędy. Trzeba natychmiast zapomnieć o błędzie, iść dalej, walczyć, a potem, dopiero po meczu, spojrzeć na to jeszcze raz – powiedział Luis Enrique podczas czwartkowej konferencji prasowej.

– Istnieją błędy koncepcyjne, które są niebezpieczne i oznaczają, że błąd prawdopodobnie zostanie powtórzony. Natomiast błędy “wykonania” są chwilowe i mają łatwe rozwiązania. To właśnie wykonanie, a nie koncepcja, zawiodło Unaia w poniedziałek – dodał.

