Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique ogłosił nazwiska piłkarzy, którzy znaleźli się w kadrze na Euro 2020. Ostatecznie w szeregach La Roja nie ma Sergio Ramosa.

Ciekawe jest to, że w szeregach reprezentacji Hiszpanii znalazło się kilku zawodników, których zabrakło na marcowym zgrupowaniu. Mowa o takich piłkarzach jak: Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta, Adama Traore, Pablo Sarabia. W kadrze na spotkania eliminacyjne do mistrzostw świata zabrakło również Pau Torresa, ale było to następstwem kontuzji piłkarza.

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii w trakcie ogłoszenia nazwisk nie krył, że miał kłopot z defensorem Realu Madryt. Luis Enrique dał jednak do zrozumienia, że ostatni sezon nie był udany dla Sergio Ramosa ze względu na kłopoty zdrowotne.

– W 2021 roku nie tylko nie mógł grać, ale jeszcze nie mógł nawet trenować. To nie była łatwa decyzja, ale szukaliśmy tego, co najlepsze dla reprezentacji – mówił opiekun La Roja cytowany przez hiszpańską Markę.

Kadra reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020

Bramkarze: Unai Simon, De Gea, Robert;

Obrońcy: Gaya, Alba, Pau, Laporte, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta, Marcos Llorente;

Pomocnicy: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian;

Napastnicy: Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran, Adama, Sarabia.

