W poniedziałek rozegrane zostaną ostatnie spotkania w grupie C Euro 2020. Jedno rozstrzygnięcie już poznaliśmy, ale walka o grę w fazie pucharowej trwa nadal. Kto już awansował z grupy C? Kto ma jeszcze szanse na awans z grupy C?

Grupa C Euro 2020 – kto awansuje z grupy?

Już po dwóch kolejkach poznaliśmy drużynę, która awansuje do kolejnej rundy z pierwszego miejsca w tabeli. Pewna tego jest już reprezentacja Holandii, która w pierwszych dwóch spotkaniach pokonała Ukrainę (3:2) i Austrię 2:0. W ostatniej kolejce zagra z Macedonią Północną, która z kolei nie ma już szans nawet na trzecie miejsce w grupie.

Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się drugi z poniedziałkowych pojedynków, w którym zmierzą się drużyny mają na swoim koncie po trzy punkty – Ukraina i Austria. W lepszej sytuacji przed ostatnią kolejką są jednak podopieczni Andrija Szewczenki.

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Holandia 2 2 0 0 5-2 6 2 Ukraina 2 1 0 1 4-4 3 3 Austria 2 1 0 1 3-3 3 4 Macedonia Północna 2 0 0 2 2-5 0 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Euro 2020. Szanse na awans z grupy C

Ostatnia kolejka grupy C rozegrana zostanie 21 czerwca (poniedziałek). Czekają nas następujące pojedynki:

18:00 Macedonia Północna – Holandia (Amsterdam)

18:00 Ukraina – Austria (Bukareszt)

Poniedziałkowe spotkanie na Johan Cruyff Arena pomiędzy reprezentacjami Macedonii Północnej i Holandii będzie pojedynkiem o przysłowiową “pietruszkę”. Pomarańczowy są już bowiem pewni pierwszego miejsca w grupie, natomiast drużyna Macedonii nie ma już szans na opuszczenie czwartego miejsca.

Emocji nie zabraknie w drugim meczu, w którym na Arena Nationala w Bukareszcie zmierzą się reprezentacje Ukrainy i Austrii. To właśnie bezpośredni pojedynek między nimi rozstrzygnie sprawę drugiego miejsca w tabeli. Przed ostatnią kolejką w lepszej sytuacji jest reprezentacja Ukrainy, której awansu wystarcza remis. Austria, aby zająć drugie miejsce musi podnieść zwycięstwo.

