Reprezentacja Polski spędza czwarty dzień na zgrupowaniu w Opalenicy. W konferencji prasowej udział tym razem wziął Grzegorz Krychowiak. Pomocnik Lokomotiwu Moskwa odpowiadając na pytania dziennikarzy poruszył kilka interesujących wątków. Opowiedział między innymi o swojej formie, swoich konkurentach do składu oraz kluczu do sukcesu na Euro 2020.

Grzegorz Krychowiak był gościem czwartkowej konferencji prasowej w trakcie zgrupowanie reprezentacji Polski w Opalenicy

31-latek przekazał, że kluczem do sukcesu nie są indywidualności, a kolektyw.

Krychowiak w formie przed Euro 2020

Kampania 2020/2021 w wykonaniu niejednego zawodnika reprezentacji Polski była słaba, bądź bardzo słaba pod względem drużynowym i indywidualnym. Tego nie można napisać o Grzegorzu Krychowiaku, który miał świetny sezon.

31-latek został wybrany do jedenastki sezonu rosyjskiej Priemjer Ligi według serwisu Opta Sports. To w pełni zasłużone wyróżnienie, ponieważ Krychowiak w lidze rozegrał 26 spotkań, strzelił dziewięć goli oraz zaliczył trzy asysty. Ponadto występował w Lidze Mistrzów. Z Lokomotiwem Moskwa zdobył także Puchar Rosji.

Jedno z pytań na konferencji prasowej w Opalenicy dotyczyło właśnie dyspozycji Krychowiaka. – Jestem przede wszystkim zadowolony ze swojej dyspozycji, zwłaszcza fizycznej po tym okresie covidowym, grania bez przerwy przez dłuższy okres. Później był okres przygotowawczy, który mogliśmy przepracować odpowiednio i wydaje mi się, że to jest największa różnica – odpowiedział piłkarz Lokomotiwu.

Kluczowy mecz ze Słowacją

14 czerwca 2021 roku o godzinie 18:00 w Sankt Petersburgu Polacy zagrają ze Słowacją. Będzie to dla nas pierwszy mecz podczas Euro 2020. Może on mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o wyjście z grupy E, co dostrzega także Krychowiak. – Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest początek tej imprezy, ten pierwszy mecz, na którym powinniśmy się skupić, bo wszystko od niego zależy. Jeżeli zdobędziemy trzy punkty w tym meczu , to później nie ważne jest z kim gramy. Wyjdziemy z podniesioną głową – rzekł pomocnik biało-czerwonych.

Przedstawiciele mediów pytali także Krychowiaka o rywalizację w środku pola reprezentacji Polski. – Wydaje mi się, że to nie mnie oceniać tych zawodników. Są to świetni pomocnicy, którzy grają w bardzo wymagającej lidze, ale każdy będzie walczył o miejsce w składzie. Nikt w tej reprezentacji nie jest za zasługi, tylko są to zawodnicy, którzy ciężko pracowali przez cały sezon i na to miejsce zasługują. Ja zastawiam to w rękach trenera. To on będzie decydował kto wyjdzie w podstawowej jedenastce – stwierdził 31-latek.

Jeden z dziennikarzy poprosił Krychowiaka o porównanie aktualnej reprezentacji Polski do tej, która walczyła na Mistrzostwach Europy w 2016 roku. – Wydaje mi się, że mamy lepszych zawodników, bardziej doświadczonych, którzy grali na dwóch ostatnich trudnych imprezach, ale to nie gwarantuje, że będziemy mieli dobry zespół. Jak porównamy nasze indywidualności i personalia z Hiszpanią, to nie mamy żadnych szans. Kluczem żeby osiągnąć sukces i walczyć jak równy z równym z tymi przeciwnikami jest to, żebyśmy stworzyli odpowiedni kolektyw – rzekł pomocnik.

Zanim jednak kadra Paolo Sousy poleci na pierwszy mecz Mistrzostw Europy ze Słowacją, 1 czerwca zagra towarzysko z Rosją. Krychowiak został poproszony o ocenę tego przeciwnika. – To wymagający przeciwnik. Większość zawodników gra w lidze rosyjskiej i to będzie odpowiedni sprawdzian do Mistrzostw Europy – stwierdził 31-latek.

