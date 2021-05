Piłkarz Borussii Dortmund, Marco Reus podjął bardzo trudną decyzję i postanowił, że zrezygnuje z występu na Euro 2020. Wszystko spowodowane jest intensywnym sezonem, po którym 31 latek pragnie skupić się na regeneracji i odpocząć od futbolu.

Reus postawił sprawę jasno

– Po skomplikowanym, wyczerpującym i zakończonym sukcesem sezonie, postanowiłem wraz z Loewem, że nie pojadę na Mistrzostwa Europy. Ta decyzja była dla mnie bardzo trudna, ponieważ zawsze jestem dumny, kiedy mogę reprezentować mój kraj. Po bardzo intensywnym roku i osiągnięciu ważnych celów w BVB, podjąłem decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację. Dobrze wykorzystam przerwę, aby optymalnie rozpocząć nowy sezon. Życzę Jogi i naszemu zespołowi wszystkiego najlepszego za Euro 2020 i już jako kibic będę kibicował i trzymał kciuki za naszą drużynę – czytamy na Instagramie Reusa.

Z reprezentacją mu nie po drodze

Marco Reus wielokrotnie przegapił reprezentowanie barw narodowych na międzynarodowych turniejach z powodu kontuzji. Reus strzelił gola dla Niemiec w ćwierćfinale Euro 2012 przeciwko Grecji. Co ciekawe był to jego pierwszy występ dla drużyny Loewa. Później przegapił finały Mistrzostw Świata 2014 i Euro 2016 przez urazy, których nabawił się podczas przygotowań do wielkich imprez.

Kapitan Borussii Dortmund pragnął odegrać ważną rolę również na Mistrzostwach Świata 2018. Niemieckie Orły jednak w słabym stylu nawet nie uzyskały awansu z grupy, przez co turniej w Rosji okazał się dla Niemców wielkim niepowodzeniem. Wówczas Reus był częścią drużyny narodowej i strzelił gola przeciwko Szwedom.

Dotychczas 31-latek w kadrze zagrał w 44 spotkaniach, w których strzelił 13 goli i zapewne nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Najbliższą okazją, a może i już ostatnią będzie mundial w Katarze.

Dobry sezon w Bundeslidze

Poprawa formy Reusa w Dortmundzie była kluczowym czynnikiem dla triumfu BVB w Pucharze Niemiec oraz nadrobienia strat i powrotu do czołówki Bundesligi. Co więcej ofensywny pomocnik zdobył od grudnia pięć goli i siedem asyst pod okiem Eina Terzica.

Trzeba przyznać, że Joachim Loew wykazywał w ostatnich miesiącach tendencję do faworyzowania młodzieży. Dlatego nieobecność Reusa mogłaby być sporą szansą dla młodych talentów, takich jak 18-letni Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen czy Jamal Musiala z Bayernu Monachium. Natomiast o wszystkich powołaniach 60-latka na Euro 2020 dowiemy się w środę na konferencji prasowej DFB.