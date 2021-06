Reprezentacja Niemiec przegrała z Anglią 0:2 i odpadła z Euro 2020 na etapie 1/8 finału. Po meczu głos zabrał Joachim Loew, który kończy pracę selekcjonera po 15 latach.

We wtorkowym meczu 1/8 finału między Anglią, a Niemcami, nie było wyraźnego faworyta. Potwierdziła to pierwsza połowa starcia na Wembley. Po zmianie stron więcej strzałów oddała kadra naszych sąsiadów. Razili oni jednak nieskutecznością, w przeciwieństwie do rywali. Gracze z Wysp Brytyjskich dwukrotnie uderzali na bramkę Manuela Neuera i za każdym razem cieszyli się z gola. Finalnie to Anglicy awansowali do ćwierćfinału Euro 2020.

– To ogromne rozczarowanie. Mieliśmy nadzieję, że na tym turnieju osiągniemy znacznie więcej, a wiara w tę drużynę była wysoka. W takich meczach konieczne jest wykorzystanie tych kilku szans. Niestety Timo Werner i Thomas Mueller nie wykorzystali swoich szans – rzekł Joachim Loew, dla którego był to ostatni mecz w roli selekcjonera Niemców.

– Normalnie Thomas Mueller wykorzystuje tę szansę. Czuję się bardzo źle, że odpadamy – kontynuował.

🇩🇪 Joachim Löw jako selekcjoner reprezentacji Niemiec ⤵️



🏟️ 198 spotkań

✅ 125 zwycięstw

↔️ 39 remisów

❌ 34 porażki



8️⃣ wielkich turniejów

🏆 Mistrzostwo Świata

🥈 W-ce Mistrz Europy

🥉 3. miejsce na MŚ 2010



Nie pamiętam innego selekcjonera @DFB_Team. Koniec pewnej ery pic.twitter.com/sSpl7ueQdC — Dawid Czemko (@dawidczemko_) June 29, 2021

Opiekun Die Mannschaft został zapytany, czy żałuje doboru składu na wtorkową potyczkę.

– Każdy popełnia błędy. Trener zawsze ustawia zespół zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem. W tej chwili to dla mnie trudne pytanie – odpowiedział.

Niemcy będą gospodarzem Mistrzostw Europy w 2024 roku. Jak na ten turniej zapatruje się Loew?

– Myślę, że niektórzy gracze będą się rozwijać i uczyć. Możemy dużo oczekiwać na następnych Mistrzostwach Europy u siebie w 2024 roku, niektórzy zawodnicy będą wtedy na wysokim poziomie – zakończył Loew.

