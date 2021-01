Ibrahimovic wróci do reprezentacji Szwecji? Bardzo możliwe

Zlatan Ibrahimović według doniesień La Gazzetta dello Sport może wrócić do reprezentacji Szwecji. 39-latek to najskuteczniejszy strzelec AC Milanu w sezonie 2020/2021. Włoscy dziennikarze podają, że w listopadzie doszło do spotkania Ibry z selekcjonerem Trzech Koron, a tematem przewodnim był powrót zawodnika do drużyny narodowej.

Zlatan Ibrahimović ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery w 2016 roku. Niewykluczone jednak, że niebawem wróci do drużyny narodowej. Z punktu widzenia polskiego kibica jest to ważne, bo Szwedzi są rywalami podopiecznych Jerzego Brzęczka w fazie grupowej Mistrzostw Europy.

– Mieliśmy okazję rozmawiać ze sobą. Zlatan jednocześnie potwierdził, że nigdy nie oskarżył mnie o rasizm. Jeśli będzie otwarty na powrót do reprezentacji, to na pewno będziemy rozmawiać na ten temat – miał powiedzieć Janne Anderson szwedzkim mediom, które zostały zacytowane przez La Gazzetta dello Sport.

Ostatnio Ibrahimović wypowiedział się w rozmowie ze Sky Sports na temat relacji z selekcjonerem reprezentacji Szwecji. Doświadczony napastnik przekonywał, że wyjaśnił z nim wszelkie niedomówienia.

– Rozmawiałem z trenerem i wyjaśniłem mu sytuację. Przez 20 walczyłem o dobro tych, którzy nie byli mile widziani: obcokrajowców o różnym pochodzeniu – mówił Ibra.

– Narzekałem, ponieważ Dejan Kulusevski był pomijany w pierwszym składzie reprezentacji niesłusznie. Juventus wydał na niego dużo pieniędzy, mimo że nie zawodnik nie grał w reprezentacji – kontynuował Ibrahimovic

– Tęsknię za grą w reprezentacji Szwecji. Jeśli będzie taka wola, to mogę wrócić do drużyny narodowej. Jeśli tylko moja obecność nie będzie nikomu przeszkadzać. Zobaczymy, co przyszłości pokaże – powiedział 39-latek.

Najpopularniejszy włoski dziennik sportowy twierdzi, że powrót Ibracadabry do reprezentacji jest bardzo możliwy. Godne uwagi jest to, że jak na razie Ibrahimovic w drużynie narodowej zaliczył 116 meczów, w których strzelił 62 gole.