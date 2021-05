Hymn Euro 2020 został oficjalnie zaprezentowany. Sony Music Netherlands wydało oficjalny utwór na zbliżające się Euro 2020. Hymn turnieju nosi nazwę „We Are The People”. Producentem muzycznym piosenki został Martin Garrix, a swoich wokali użyczyli Bono i The Edge z zespołu U2.

Hymn Euro 2020: “We Are The People”

Prace nad oficjalnym hymnem Euro 2020 wystartowały trzy lata. Martin Garrix czuł od wczesnych etapów procesu twórczego, że wokal Bono będzie idealnie pasował do utworu “We Are the People”. Wizja Holendra ożyła, gdy zarówno Bono, jak i jego kolega z zespołu U2, The Edge zgodzili się udzielić swoich wokali. Bono pisał teksty i tworzył melodie, a The Edge dodawał wiodące gitarowe riffy, co zaowocowało idealnym połączeniem charakterystycznych dźwięków każdego artysty.

– Tworzenie muzyki do jednej z największych imprez sportowych na świecie razem z Bono i The Edge było niesamowitym doświadczeniem. Jestem bardzo dumny z tego, co razem zrobiliśmy i nie mogę się doczekać, aby w końcu podzielić się tym ze światem! “We Are The People” przypomina nam, że piosenka może odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoi świat w danym momencie i stanowić ujednoliconą odpowiedź. Jest to hymn, który wszyscy możemy śpiewać, skądkolwiek pochodzimy, a zwłaszcza w Europie, gdzie turniej UEFA przyciągnie uwagę całego świata – wyznał Garrix.

Wielkie imprezy łączą ludzi

“We Are The People” ma odzwierciedlać pozytywne nastawienie, nadzieję i wymaganą determinację, aby każdy zespół odniósł sukces. Przy okazji utwór oferuje poczucie wspólnoty, które pasuje do tematu mistrzostw Europy. Po raz pierwszy w historii turniej rozgrywany będzie na całym kontynencie, w którym podczas pandemii dominuje motyw jedności.

Łącznie mamy 11 miast gospodarzy, a należą do nich: Amsterdam, Baku, Bukareszt, Budapeszt, Kopenhaga, Glasgow, Londyn, Monachium, Rzym, Sankt Petersburg i Sewilla. Pierwszy mecz rozpocznie się 11 czerwca na Stadio Olimpico w Rzymie. Wówczas Włosi zagrają z Turkami. Finał odbędzie się 11 lipca na stadionie Wembley w Londynie.