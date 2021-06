Reprezentacja Hiszpanii wywalczyła w poniedziałek awans od ćwierćfinału Euro 2020. Podopieczni Luisa Enrique po dogrywce pokonali 5:3 w Kopenhadze reprezentację Chorwacji. Z kim Hiszpania zagra w ćwierćfinale?

Reprezentacja Hiszpanii pokonała w poniedziałkowym meczu 1/8 finału Euro 2020 Chorwację i awansowała do ćwierćfinału

W ćwierćfinale rywalem reprezentacji Hiszpanii będzie zwycięzca spotkania Francja – Szwajcaria

Mecz 1/4 finału z udziałem Hiszpanów rozegrany zostanie 2 lipca

Rywal Polaków w najlepszej ósemce

Reprezentacja Hiszpanii, która była grupowym rywalem reprezentacji Polski, w poniedziałek pokonała 5:3 w Kopenhadze reprezentację Chorwacji. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, po tym jak emocjonujące spotkanie w podstawowym czasie gry zakończyła się remisem 3:3. W dogrywce Hiszpanie zadali ambitnej Chorwacji dwa ciosy i to oni wywalczyli awans do najlepszej ósemki turnieju.

Rywal Hiszpanii w ćwierćfinale Euro 2020

Reprezentacja Hiszpanii musi jeszcze poczekać na swojego rywala. Pozna go w poniedziałek wieczorem, po zakończeniu drugiego rozgrywanego tego dnia spotkania. O godzinie 21:00 na Arena Nationala w Bukareszcie zmierzą się ze sobą reprezentacje Francji i Szwajcarii. To właśnie jeden z tych zespołów będzie rywalem Hiszpanii w walce o półfinał Euro 2020.

Ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy reprezentacją Hiszpanii i zwycięzcą meczu Francja – Szwajcaria zostanie rozegrane w piątek 2 lipca o godzinie 18:00 na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu.